ميركل تعلن عزمها مناقشة الوضع حول اعتقال الصحفي الروسي مع الرئيس الأوكراني

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن زعمها مناقشة، قضية رئيس تحرير وكالة "ريا نوفوستي أوكرانيا"، كيريل فيشينسكي مع الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو.

سبوتنيك. وقالت "أما بالنسبة للصحفي الروسي، سوف أتحدث مع الرئيس الأوكراني عن رحلتي إلى سوتشي، وسأطرح أيضا هذه القضية ".

وأشارت ميركل أنها استخدمت أيضًا اللقاء مع بوتين لمناقشة الصعوبات التي يواجهها الصحفيون في عملهم، بما في ذلك في روسيا.