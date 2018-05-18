أول تعليق من ميلانيا ترامب بشأن أزمتها الصحية

قالت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إنها تشعر أنها في حالة رائعة، بعد إجرائها لجراحة في الكلى، وإنها تتوقع العودة إلى البيت الأبيض قريبا.

وكانت تعليقات "سيدة أمريكا الأولى" على "تويتر" يوم الأربعاء 16 مايو/ أيار الجاري، هي الأولى لها، منذ أن تم نقلها إلى المستشفى بسبب انصمام في الكلى يوم الإثنين 15 مايو.

وتابعت أنها "تعبر عن خالص شكرها لوحدة والتر ريد الطبية ولكل من دعا لها بالصحة والسلامة".

A sincere thank you to Walter Reed Medical Unit @WRBethesda & to all who have send good wishes & prayers! I am feeling great & look forward to getting back home @WhiteHouse soon. — Melania Trump (@FLOTUS) May 16, 2018

وأضافت السيدة ترامب: "أشعر بشعور رائع وأتطلع إلى العودة إلى المنزل".

© REUTERS / Carlos Barria نقل ميلانيا ترامب إلى المستشفى

ويزور الرئيس دونالد ترامب زوجته ميلانيا البالغة من العمر 48 عاما بشكل متواصل.

وقال الرئيس البالغ من العمر 72 عاما مازحا خلال زيارة إلى الكونغرس يوم الأربعاء، إن "السيدة الأولى يجب أن تزوره في المستشفى، وليس العكس.

وأفاد البيت الأبيض أن السيدة الأولى خضعت لانصمام الأوعية الكلوية لوقف تغذية الورم، وبالتالي وقف نموه.

وأعلنت الإدارة الأمريكية، في وقت سابق، أن ميلانيا ترامب نقلت إلى المركز الطبي العسكري القومي " وولتر ريد".