مستشار ترامب الاقتصادي: الصين تلبي "الكثير من مطالبنا" بشأن التجارة

صرح لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، اليوم الجمعة 18 مايو/أيار، بأن الصين تلبي الكثير من مطالب الولايات المتحدة بخصوص خفض فائضها التجاري مع الولايات المتحدة لكن البلدين لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق.

وأبلغ كودلو الصحفيين بينما عقد مسؤولون أمريكيون يوما ثانيا من المحادثات مع وفد تجاري صيني "هم يلبون الكثير من مطالبنا. بالتأكيد لا يوجد اتفاق حتى الآن"، حسبما ذكرت رويترز.

© Sputnik . Valeriy Melnikov روسيا تساعد الصين على إنشاء مركز دولي لإعادة تأهيل رواد الفضاء

وأضاف قائلا:

أعتقد أنهم يريدون إبرام اتفاق، ونحن سنساعدهم.

وقال كودلو إن الصينيين قدموا مقترحا لخفض فائضهم التجاري مع الولايات المتحدة بأكثر من 200 مليار دولار، وأشار إلى قطاعي الطاقة والزراعة على وجه الخصوص، وقال:

هذا رقم جيد، أظن أن من المهم أيضا بنفس القدر أن يخفضوا معدلات رسومهم الجمركية وأن يخفضوا الحواجز التجارية الأخرى، ويجب أن يكون لدينا آلية يمكن التحقق منها بموجبها تتوقف عمليات نقل التكنولوجيا وسرقة الملكية الفكرية.

في سياق متصل، وقال مسؤولون أمريكيون إن الصين عرضت على الرئيس ترامب قائمة من السلع الأمريكية المقترح أن تشتريها الصين بمبلغ قدره 200 مليار دولار سنويا، وقدم العرض خلال المحادثات الجارية في واشنطن بين أكبر عملاقين اقتصاديين في العالم.