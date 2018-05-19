السفارة الروسية في هافانا: لا يوجد ضحايا روس في حادثة تحطم الطائرة الكوبية

أعلنت السفارة الروسية لدى كوبا عدم وجود مواطنون روس على متن طائرة ركاب "بوينغ 737"، التي تحطمت بعد إقلاعها من مطار "خوسيه مارتي" الدولي بالعاصمة الكوبية هافانا، اليوم الجمعة 18 مايو / أيار.

موسكو — سبوتنيك. وقالت السفارة في بيان على "تويتر": "وفقا للمعلومات التي وردت من السلطات الكوبية الرسمية، لا يوجد مواطنون روس على متن الطائرة".

© Sputnik . Alexander Kryazhev تحطم طائرة ركاب في كوبا على متنها 100 شخص

وتحطمت طائرة ركاب طراز "بوينغ 737" تابعة لشركة الطيران "كوبانا دي أفياسيون" وعلى متنها 100 شخص، بعد دقائق من إقلاعها من مطار هافانا، متجهة إلى هولغوين.

وذكر التلفزيون الرسمي الكوبي أن أكثر من مئة شخص لقوا حتفهم إثر تحطم الطائرة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل قوله إن هناك ثلاثة ناجين من الحادث مصابين بإصابات خطيرة من بين 114 من الركاب وأفراد الطاقم.