شركة "بوينغ" مستعدة لتقديم المساعدة الفنية فيما يتعلق بحادثة تحطم الطائرة في كوبا

Boeing extends our deepest condolences to the families and friends of those on board Flight 972 operated by Global Aerolineas Damojh on behalf of Cubana de Aviacion. Boeing also extends our best wishes for the recovery of those who were injured. https://t.co/cUbFSsODk0— Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) May 18, 2018
وأعلنت قناة "Telemundo" نقلا عن الإعلام الكوبي، اليوم الجمعة 18 مايو/أيار الجاري، عن تحطم طائرة ركاب من نوع بوينغ 737 التابعة لشركة الطيران "كوبانا دي افياسيون" وعلى متنها 100 راكب.
وتحطمت الطائرة المتجهة من هافانا إلى هولغوين بعد دقائق قليلة من إقلاعها من مطار هافانا.
وقال رئيس مجلس الدولة الكوبي ميغيل دياز كانيل إن العديد من الأشخاص قد يكونوا لقوا حتفهم نتيجة تحطم طائرة "بوينغ 737" بالقرب من هافانا، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس".
من جانبها ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن شهودا للحادث زعموا أن هناك ناجين، وقد تم نقلهم إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف.
Aparecen en redes primeras imágenes accidente aéreo en #Cuba Vía: @MaestroDEPR pic.twitter.com/9cQpmW0J9N— Rolando Segura (@rolandoteleSUR) May 18, 2018
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