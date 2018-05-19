شركة "بوينغ" مستعدة لتقديم المساعدة الفنية فيما يتعلق بحادثة تحطم الطائرة في كوبا

وقالت الشركة في بيان على موقعها على الإنترنت: " شركة بوينغ تعرب عن أعمق تعازيها لأسر وأصدقاء أولئك الذين كانوا على متن الرحلة 972… الفريق التقني لشركة بوينغ على استعداد لتقديم المساعدة وفقا للقانون الأمريكي وبقيادة المجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة والسلطات الكوبية".

و​أعلنت قناة "Telemundo" نقلا عن الإعلام الكوبي، اليوم الجمعة 18 مايو/أيار الجاري، عن تحطم طائرة ركاب من نوع بوينغ 737 التابعة لشركة الطيران "كوبانا دي افياسيون" وعلى متنها 100 راكب.

وتحطمت الطائرة المتجهة من هافانا إلى هولغوين بعد دقائق قليلة من إقلاعها من مطار هافانا.

وقال رئيس مجلس الدولة الكوبي ميغيل دياز كانيل إن العديد من الأشخاص قد يكونوا لقوا حتفهم نتيجة تحطم طائرة "بوينغ 737" بالقرب من هافانا، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس".

من جانبها ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن شهودا للحادث زعموا أن هناك ناجين، وقد تم نقلهم إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف.