أردوغان وغوتيريس يدعوان المجتمع الدولي لإبداء رد فعل أقوى حيال وحشية إسرائيل

ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، خلال اتصال هاتفي، الوضع في فلسطين وسوريا، وشددا على ضرورة إبداء المجتمع الدولي رد فعل أقوى حيال وحشية إسرائيل في قطاع غزة.

أنقرة — سبوتنيك. وذكرت مصادر في الرئاسة التركية، للأناضول، يوم الجمعة، إن أردوغان وغوتيريش، رحبا بإدانة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لإسرائيل، وموافقته على تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بأحداث غزة.

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa مجلس حقوق الإنسان يصوت لصالح إرسال لجنة للتحقيق في أحداث غزة