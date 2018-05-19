5 تغييرات على حياة ميغان ماركل بعد زواجها من الأمير هاري

عندما تدق الأجراس في كنيسة سانت جورج في وندسور، اليوم السبت 19 مايو/أيار الجاري، عقب إعلان زواج الممثلة الأمريكية ميغان ماركل من نجل ولي العهد البريطاني، الأمير هاري، فإن مسيرتها المهنية وحقها في الخصوصية سيكونان من بين الأشياء التي ستضطر للتخلي عنها.

ونعرض في السطور التالية، 5 تغييرات ومزايا ستطرأ على حياة ميغان ماركل، بطلة المسلسل الشهير "Suits" وابنة مدرسة اليوغا، ومدير إضاءة في هوليوود، من بعد زفافها الملكي على الأمير هاري، والذي سيشهده العالم كله:

1) لقبها بعد الزواج

© AP Photo / Ian Vogler أخو ميغان ماركل يحذر الأمير هاري من الزواج منها

ستتخلى ميغان ماركل عن مهنتها في التمثيل لكي تعيش حياتها الخيالية مع الأمير هاري ، ولكن رغما عن ذلك فإنها لن تنادى بـ "الأميرة ميغان"، لأن النساء اللاتي ولدن في العائلة المالكة فقط لهن الحق في نيللقب "أميرة".

ومن المرجح أن يكون اللقب الرسمي لميغان ماركل، "صاحبة السمو الملكي الأميرة هنري من ويلز"، ولكن إذا منحت الملكة إليزابيث الثانية حفيدها الأمير هاري لقب "دوق" في يوم زفافه، فستصبح ميغان دوقة أيضا.

ومن أكثر الألقاب المتاحة للأمير هاري، هما "دوق ساسيكس" أو "دوق كلارنس".

واضطرت ماركل أيضا إلى إضعاف هويتها في الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال حملها للجنسية البريطانية، وتم تعميدها في كنيسة إنجلترا، احتراما لدور الملكة إليزابيث الثانية كرئيسة للمذهب.

Meghan Markle's on-screen husband Patrick J Adams shares picture of full Suits cast enjoying 'last supper' before royal wedding https://t.co/u5mBbxxE9t pic.twitter.com/XYRpOBiNtk — Tweetmybrands (@tweetmybrands) May 19, 2018

2) اختفاء إعلامي

يتم تثبيط أعضاء العائلة المالكة البريطانية بشدة من التعبير عن آرائهم السياسية في الأماكن العامة، وسينطبق هذا على ميغان ماركل، وسيتطلب ذلك منها أن تكبح دعوتها الصوتية، وتنسحب من كل وسائل الإعلام الاجتماعية.

وأغلقت ميغان ماركل بالفعل مدونتها "The Tig"، وحسابها الشخصي على "إنستغرام"، الذي كانت تنشر عليه صورا خاصة.

3) نشاطها الجديد

سيتعين الآن على ميغان ماركل التركيز على الأنشطة الخيرية للعائلة المالكة، وستصبح راعية للمؤسسة الملكية، جنبا إلى جانب زوجها هاري، وشقيقه الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون.

وتركز المؤسسة الملكية في بريطانيا وبشكل رئيسي على المحاربين القدامى والشباب والبيئة والصحة العقلية.

4) الحقوق والواجبات الملكية

سيتم إلزام ميغان ماركل بواحد من قواعد البروتوكول غير المكتوبة، مثل عدم إزالة معطفها في الأماكن العامة.

كما أن ماركل ستستبدل "حياتها الهادئة نسبيا" مع أحد عمليات الاقتحام لحياتها الخاصة، التي يقوم بها مصورو "البابارزي".

وقالت في مقابلة تلفزيونية أُذيعت في نوفمبر/تشرين الثاني: "رغم أنني كنت في مسلسل "Suits" لمدة 6 أعوام، إلا أنني لم أكن أبدا جزءا من ثقافة الصحافة الصفراء ورصدها لنشاطاتي".

كما أن كل تحركات ميغان ماركل يجب الآن الموافقة عليها بشكل مسبق، وستعيش تحت المراقبة المستمرة من جانب الشرطة لحمايتها.

She’s so in love 💛 My Favorite TV Star in Suit TV Series! Meghan Markle

She was probably shattered when her first marriage ended but here she is now, happy and marrying a Prince who worships the ground she walks on.

Life always offers you a second chance.. #RoyalWedding #BEVS pic.twitter.com/UvaIZzmzfV — IG: Vickeredwin ™ (@Eddyvicker) May 18, 2018

5) طاقم عمل خاص

من أجل مساعدتها على التنقل، فسيكون لميغان ماركل البالغة من العمر 36 عاما جيش من الموظفين لمساعدتها، بما في ذلك مصفف شعر، وخزانة ملابس وسائق خاص.