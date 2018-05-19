أمريكا تسحب مساعداتها من شمال غرب سوريا

وقلت رويترز عن "سي.بي.إس نيوز" أن ذلك يأتي كخطوة لإظهار أن الولايات المتحدة تعتزم الانسحاب من سوريا سريعا بمجرد إلحاق الهزيمة الكاملة بتنظيم داعش.
وأضافت الشبكة أن القرار اتخذ خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد أن طلب الرئيس ترامب مراجعة لكل المساعدات الأمريكية لسوريا، وقالت (سي.بي.إس) "ينظر إلى المساعدات الأمريكية في المنطقة الشمالية الغربية على أنها غير مؤثرة بشكل كبير في سوريا على المدى البعيد"، بينما لم يرد البيت الأبيض أو وزارة الخارجية على طلبات للتعليق.
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