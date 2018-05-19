مقتل 8 إثر انفجارات باستاد في أفغانستان

أفاد مسؤولون أفغان، بأن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب العشرات إثر انفجارات في استاد رياضي في مدينة جلال أباد بشرق أفغانستان ليل الجمعة 18 مايو/أيار.

وقال صوهارب قدري وهو عضو مجلس محلي "إن الانفجارات وقعت في استاد لكرة القدم كان يستضيف مباراة كريكيت"، حسبما نقلت رويترز.

© Sputnik . Jak سماع دوي انفجارين في مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان

وقال عطا الله خوجياني المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار:

إن ثمانية متفرجين قتلوا وأُصيب 43 آخرون في ما لا يقل عن ثلاثة انفجارات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة، فيما شهد إقليم ننكرهار الواقع على الحدود مع باكستان تزايدا في أعمال العنف هذا العام، كان أحدثها الهجوم المنسق الأسبوع الماضي على مبنى حكومي الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 15 شخصا.

وعُزل حاكم الإقليم من منصبه الأسبوع الماضي بسبب التدهور الأمني في الإقليم الذي أصبح معقلا لمقاتلي تنظيم داعش ومقاتلي طالبان.