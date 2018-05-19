انشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية

نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مصدر حكومي قوله إن اثنين من كوريا الشمالية انشقا وفرا إلى كوريا الجنوبية اليوم السبت وعثر عليهما في البحر الأصفر.

© AP Photo / Evan Vucci ترامب يسعى لاسترضاء زعيم كوريا الشمالية

وقالت الوكالة إن جيش كوريا الجنوبية رصد الاثنين في قارب قرب الحدود البحرية بين الكوريتين وإن أحدهما ضابط بالجيش وإنهما أظهرا استعدادهما للانشقاق.

ولم يتسن الاتصال بوزارة الوحدة لطلب التعقيب.

جاء الانشقاق بعد أن رفضت كوريا الشمالية الموافقة على قائمة من الصحفيين الجنوبيين كانوا يأملون في مشاهدة إغلاق موقعها المخصص للتجارب النووية، مما يثير تساؤلات جديدة عن التزام بيونجيانج بالحد من التوترات في المنطقة.

(رويترز)