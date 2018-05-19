روحاني: تطویر العلاقات بین إیران وتركیا یعزز أمن واستقرار المنطقة

قال الرئیس الإیرانی حسن روحاني، إن تعزیز العلاقات بین بلاده وتركیا من شأنه أن یعزز الأمن والاستقرار فی المنطقة.

وشدد روحاني، خلال لقاء جمعه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي، في إسطنبول على ضرورة تطویر التعاون بین إیران وتركیا في مجال حل وتسویة القضایا الإقلیمیة، خاصة فی الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطیني، وفقا لوكالة "إرنا" الإيرانية.

© AP Photo / Peter Dejong فلسطين تستدعي سفراءها في 4 دول أوروبية للتشاور

واعتبر روحاني أن انعقاد هذا الاجتماع فی الظروف الحساسة الراهنة في المنطقة مؤشر على اهتمام الدول الإسلامیة بالقضیة الفلسطینیة.

ووصف الرئیس الإيراني العلاقات الودیة والأخویة بین إیران وتركیا في المجالات التجاریة والاقتصادیة والثقافیة والسیاسیة، بأنها تحظى بالأهمیة.

وقال إن الإسراع في تطویر التعاون المصرفي بین البلدین یؤدي إلى الاستفادة من الطاقات فی سیاق تعزیز التبادل التجاری.

من جانبه أشاد الرئیس التركي بالمشاركة المؤثرة للرئیس الإیراني، والوفد المرافق له في القمة الإسلامیة الطارئة، لافتا إلى أن مسؤولي البلدین بذلوا جهودا إیجابیة في سیاق تنمیة العلاقات والتعاون الثنائي حیث ینبغي تعزیز ذلك لأكثر فأكثر.

وأكد أردوغان أهمیة التشاور والتعاون بین إیران وتركیا فی القضایا الإقلیمیة، وبذل الجهود فی سیاق ترسیخ الأمن والاستقرار فی المنطقة.

عقدت القمة الإسلامیة الطارئة، أمس الجمعة في إسطنبول، حیث أصدرت بیانا من 30 مادة، ودعا قادة الدول الإسلامیة إلى تشكیل لجنة للتحقیق في جرائم إسرائيل في فلسطين.