صحيفة سويدية: غزو روسيا سيكون كابوسا للغزاة

كتبت صحيفة "Svenska Dagbladet" السويدية، إن غزو روسيا سيكون بمثابة كابوس لأي جيش يريد الهجوم عليها، وتسرد الصحيفة الصعوبات التي سيواجها الغزاة المحتملين على الأراضي الروسية.

© Sputnik . Alexey Malgavko روسيا تهزم الغرب

سبوتنيك . وجاء في تقرير الصحيفة، أنه يجب على أي شخص يفكر في غزو روسيا أن يتوقع خوض الحرب في جميع الظروف: في الجبال والمستنقعات السالكة والتندرا المجمدة وعلى أنهار مضطربة وفي الغابات الداكنة التي لا نهاية لها. تلاحظ الصحيفة أيضًا أن الروس، الذين شاركوا في الحروب الكبرى، سيكون لديهم خبرة كبيرة في هذا المجال.

بالإضافة إلى روسيا، ضمت الصحيفة، سويسرا ونيوزيلندا أيضًا في قائمة الدول التي سيكون احتلالها كارثة.

وستكون الصراعات الشبيهة بالحروب في سويسرا أكثر صعوبة بسبب الموقع الجغرافي الفريد للبلاد، فتحاط سويسرا بالجبال، ولهذا السبب فقد نجت من الغزوات لقرون عديدة. وعلى الرغم من أن قوة الجيش السويسري يتألف من 150 ألف شخص، فإن هناك أربعة ملايين مدني في البلاد قادرين حمل السلاح في حالة الطوارئ.

تصف الصحيفة، الغزو المحتمل لنيوزيلندا بالكارثة اللوجستية"، فتبعد الجزيرة أكثر من 1600 كيلومتر من قارة أستراليا، ولهذا فإن هبوط وإمدادات جيش ما سيكون مستحيلا.