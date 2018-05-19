بوروشينكو يوقع مرسوما بشأن سحب جميع ممثلي أوكرانيا من دول رابطة الدول المستقلة

وقع الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، اليوم السبت، مرسوما بشأن سحب جميع ممثلي أوكرانيا من دول رابطة الدول المستقلة.

© Sputnik . Anton Denisov ميركل تعتزم مناقشة مسألة اعتقال الصحفي الروسي مع الرئيس الأوكراني

سبوتنيك. وكتب الرئيس الأوكراني على تويتر: "اليوم، وقعت مرسومًا بسحب جميع ممثلي أوكرانيا من جميع الهيئات القانونية من دول رابطة الدول المستقلة".

يذكر أن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، سبق وصرح، الشهر الماضي بأنه كلف مكتب الوزراء الأوكراني بالبدء في العملية الرسمية لانسحاب أوكرانيا من الهيئات التأسيسية لرابطة الدول المستقلة وبإغلاق الممثلية الأوكرانية لدى مؤسسات ذات صلة في مينسك بشكل نهائي.

هذا وبعد تغير السلطة في أوكرانيا في شباط/فبراير عام 2014 ، أعلنت القيادة الأوكرانية الجديدة عن سعيها نحو التخلي عن العمل ضمن رابطة الدول المستقلة. إلا أن رئيس اللجنة التنفيذية للرابطة، سيرغي ليبيديف، دعا الطرف الأوكراني، بعد ذلك، للتعاون الناشط في إطار تجمع تكاملي، مشيراً إلى أن هذا التعاون سيعود بالفائدة على أوكرانيا والدول الأخرى.