باراغواي تفتتح سفارتها في إسرائيل بالقدس الاثنين

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، إيمانويل ناحشون، أن باراغواي ستفتتح سفارتها بإسرائيل في مدينة القدس يوم الاثنين المقبل، بعد أيام من احتفال الولايات المتحدة بنقل سفارتها من تل أبيب إلى هناك.

القاهرة — سبوتنيك. وقال ناحشون، في تغريدة عبر موقع "تويتر" إن "رئيس باراغواي، هوراسيو كارتيس، سيصل إلى إسرائيل مساء غد الأحد، لافتتاح سفارة باراغواي في القدس يوم الاثنين"، واصفا الحدث بأنه "يوم تاريخي لأمتنا".

The President of Paraguay @Horacio_Cartes lands in #Israel tomorrow evening, for the opening of the Paraguay embassy in #Jerusalem on Monday. An historical moment for our nations 🇵🇾🇮🇱@IsraelMFA @IsraelinPY — Emmanuel Nahshon (@EmmanuelNahshon) May 19, 2018

وأعلن وزير خارجية باراغواي، إيلاديو لويساغو، أمس الجمعة، في حديث لإذاعة 970 أي.أم، أنه "تم اتخاذ قرار نقل السفارة بشكل مستقل دون التأثر بموقف أي دولة أخرى. قام باتخاذه رئيس الدولة".

وبذلك تصبح باراغواي ثاني دولة في أمريكا اللاتينية بعد غواتيمالا، تحذو حذو الولايات المتحدة التي نقلت سفارتها إلى القدس.

وكانت حركة "حماس"، قد دعت إلى الخروج في مسيرات العودة تزامنا مع ذكرى النكبة، والاحتجاج بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، حيث توجه آلاف الشباب الفلسطيني من غزة نحو الشريط العازل مع إسرائيل، مما أسفر في اشتباكات مع الشرطة والجيش الإسرائيلي، وأدى إلى مقتل ما يزيد عن 60 فلسطيني وجرح الآلاف منهم.

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كانون الأول/ديسمبر عام 2017 الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمربكية من تل أبيب إلى القدس. وهذا ما تم بالفعل يوم 14 أيار/مايو.