ميلانيا ترامب تعود إلى البيت الأبيض بعد جراحة في الكلى

وكانت "سيدة أمريكا الأولى" البالغة من العمر 48 عاما، تتعافى في مركز وولتر ريد الطبي منذ يوم الاثنين بعد الجراحة، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

© REUTERS / Carlos Barria نقل ميلانيا ترامب إلى المستشفى

وقالت ستيفاني جريشام، المتحدثة باسمها في بيان إن ميلانيا ترامب عادت للبيت الأبيض صباح اليوم السبت.

وأضافت "إنها تخلد للراحة وحالتها المعنوية مرتفعة… تلقى مكتبنا آلاف المكالمات والرسائل بالبريد الإلكتروني التي تتمنى الشفاء للسيدة ترامب ونحن نشكر كل من اقتطع من وقته للتواصل معنا".

NEW: First lady Melania Trump has returned to the White House and "is resting comfortably and remains in high spirits," her office says https://t.co/hmQbVc2yBK pic.twitter.com/YL7oYJv58D — CBS News (@CBSNews) May 19, 2018

​وكان الرئيس دونالد ترامب يزور زوجته ميلانيا البالغة من العمر 48 عاما بشكل متواصل.

وقال الرئيس البالغ من العمر 72 عاما مازحا خلال زيارة إلى الكونغرس يوم الأربعاء 16 مايو، إن "السيدة الأولى" يجب أن تزوره في المستشفى، وليس العكس.

وأفاد البيت الأبيض أن السيدة الأولى خضعت لانصمام الأوعية الكلوية لوقف تغذية الورم، وبالتالي وقف نموه.

وأعلنت الإدارة الأمريكية، في وقت سابق، أن ميلانيا ترامب نقلت إلى المركز الطبي العسكري القومي " وولتر ريد".