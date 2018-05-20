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06:33 20 مايو/ أيار 2018
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    مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير وكالة سبوتنيك وقناة RT التلفزيونية

    سيمونيان: رد فعل الغرب على اعتقال فيشينسكي "مذهل"

    © Sputnik . Vladimir Trefilov
    العالم
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    وصفت رئيسة تحرير وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي"، مارغريتا سيمونيان، رد فعل الغرب حول اعتقال رئيس موقع "ريا نوفوستي أوكرانيا" كيريل فيشينسكي، بالمدهش.

    موسكو — سبوتنيك. وقالت سيمونيان، في برنامج "حق المعرفة" على قناة تلفزيون "تي في تسي": " يبدو لي موقف أوروبا والغرب بشكل عام أكثر إثارة للاهتمام. لقد رأينا ماذا قالت في هذه المناسبة الخارجية الأمريكية. عموما الخارجية الأمريكية قالت: "الدعاية الروسية ليست جيدة، ولا يجب احتجاز الصحفيين، ولكن الدعاية الروسية ليست جيدة". أود أن أذكّر، أن كيريل فيشينسكي- صحفي أوكراني، وكان يعمل في وسائل الإعلام الأوكرانية. أنه حقا حائز على الجنسية الروسية، وكانت وسائل إعلامه شريكة لنا حقا. ولكن، بشكل عام، ما هو الفرق، لماذا نحن نناقش هذا؟".

    صحفي وكالة نوفوستي- أوكرانيا كيريل فيشينسكي
    © Sputnik . Vladimir Trefilov
    موسكو تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي فيشينسكي
    ووفقا لها، "فحقيقة أنه كان يعمل في وسائل الإعلام، والتي سمحت لنفسها بوجهة نظر مختلفة بعض الشيء عن وجهة نظر سلطات كييف ، هذا الآن يسمى خيانة عظمى".

    وأشارت سيمونيان، إلى أن رد فعل الغرب على اعتقال فيشينسكي "مذهل".

    وأضافت سيمونيان: "إنه، يا أصدقائي، هو الغرب ذاته، الذي علمنا طوال هذه السنوات، أنه يجب أن نكون إيجابيين، ومثاليين، كما هو الحال في "بي بي سي"، وأنه علينا أن نحترم حرية التعبير، وأن الصحفي ليس لديه فقط الحق، ولكن يجب أن يعرف جميع وجهات النظر، وأنه يتعين على الصحفي أن يطرح أسئلة انتقادية على السلطات [بلاده]، وأن الصحفي يجب أن يكون غير مريح".

    وشددت سيمونيان: "نحن استفسرنا رسميا بشكل مباشر من "بي بي سي" بالذات، سألنا:"الأصدقاء في "بي بي سي"، لماذا لم تتحدثوا عن أي شيء حول أن زميلكم، صحفي، قد اعتقل، ألقي به في السجن، ربما لـ 15 عاما؟ لماذا أنتم صامتون؟ "لقد تلقينا جوابا: "لقد تحدثنا عن ذلك في مواقعنا الروسية والأوكرانية". أي أن "بي بي سي"، وهي شركة بريطانية، تعتبر، أن هذا الخبر لا يستحق، أن يعرض، ويخبر به العالم كله".

    مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير وكالة سبوتنيك وقناة RT التلفزيونية
    © Sputnik . Vladimir Trefilov
    سيمونيان: تأمل أن يكون هناك رد روسي على أفعال جهاز الأمن الأوكراني
    وأوضحت سيمونيان: "إذا تخلت أوروبا حقا عن تلك القيم الرائعة، والتي كانت تعلمنا إياها، وكما نرى، تعلمنا الكثير، وإذا كانت لا تريد أن تعيش مطيعة ومسترشدة بهذه القيم، بل مسترشدة فقط بالمصالح الجيوسياسية الآنية، التي في كثير من الأحيان تفسر بشكل غير صحيح من قبلهم وغالبا ضارة لهم، عندها يمكننا أن نقول بخصوص الهاشتاغ والعبارة الشهيرة "أوكرانيا هي أوروبا" كما "هي أوروبا، هي كذلك أوكرانيا".

    هذا واقتحم عناصر جهاز الأمن الأوكراني مكتب وكالة "نوفوستي أوكرانيا" في كييف، يوم الثلاثاء الماضي، وتم اعتقال مراسل وكالة "نوفوستي أوكرانيا"، كيريل فيشينسكي. وأكد شهود عيان أن أشخاصا يرتدون زياً رسميا عليه شعار جهاز الأمن الأوكراني، دخلوا إلى المبنى، حيث يوجد مكتب الوكالة، وبعد ذلك انقطع التواصل مع الصحفي الذي كان في المكتب.

    ووصفت الخارجية الروسية إجراءات كييف ضد وكالة "ريا نوفوستي — أوكرانيا" بالتعسفية ـ وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن إجراءات كييف ضد الصحفيين العاملين في "ريا نوفوستي — أوكرانيا" غير مقبولة.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, حرية الإعلام, حرية الصحافة, تصريحات, بي بي سي, روسيا اليوم, RT, روسيا سيغودنيا, كيريل فيشينسكي, مارغريتا سيمونيان, أوكرانيا, روسيا
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