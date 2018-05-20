رسالة عاجلة من الملك سلمان وولى عهده إلى كوبا

وقال الملك سلمان في رسالة عزاء إلى الرئيس الكوبي ميغل دياز كانيل:"بلغنا نبأ تحطم طائرة الركاب الكوبية بعد إقلاعها من مطار العاصمة هافانا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، ونحن إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية كوبا الصديق ألم هذا المصاب"، حسب وكالة الأنباء السعودية.
وتابع الملك السعودي "لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية كوبا الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه. لفخامتكم تحياتنا وتقديرنا".
سقوط #هواپیمای مسافربری #کوبا؛ سه نفر بازمانده https://t.co/2Rw7KCfV3k pic.twitter.com/zrhOTSKGl4— euronews فارسی (@euronews_pe) May 20, 2018
وبعث الأمير محمد بن سلمان برسالة أيضا إلى الرئيس الكوبي تمنى فيها "دوام الصحة والسلامة وألا تروا أي سوء".
وقالت السلطات الكوبية يوم السبت إن حادث تحطم طائرة ركاب بعد إقلاعها بقليل من هافانا أمس السبت أودى بحياة 110 أشخاص مما يجعله أسوأ حادث تحطم طائرة من حيث عدد القتلى منذ نحو 30 عاما.
110 أشخاص ضحية تحطم طائرة "بوينغ 737" في #كوباhttps://t.co/5w6BnMF1fh pic.twitter.com/jFELNYdNCW— Mulhak (@Mulhak) May 20, 2018
ونكست السلطات في كوبا الأعلام في بداية حداد وطني لمدة يومين في الوقت الذي تسعى فيه السلطات جاهدة لتحديد هوية جثث 110 أشخاص لاقوا حتفهم في الحادث.
وقال مسؤولون إن السلطات تمكنت من تحديد هوية 15 جثة حتى الآن، وفقا لرويترز.
20 قسا ضمن ضحايا الطائرة المنكوبة في كوبا — https://t.co/vSdtgk5MDW pic.twitter.com/cKnzejAR3g— Liban8 (@LibanHuit) May 20, 2018
وأكدت السلطات في مؤتمر صحفي في هافانا إن 99 قتيلا كانوا من كوبا فضلا عن اثنين من الأرجنتين وواحد من المكسيك واثنين من الصحراويين المقيمين في كوبا.
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