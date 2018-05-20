رسالة عاجلة من الملك سلمان وولى عهده إلى كوبا

بعث ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان برسالة إلى دولة كوبا.

وقال الملك سلمان في رسالة عزاء إلى الرئيس الكوبي ميغل دياز كانيل:"بلغنا نبأ تحطم طائرة الركاب الكوبية بعد إقلاعها من مطار العاصمة هافانا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، ونحن إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية كوبا الصديق ألم هذا المصاب"، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وتابع الملك السعودي "لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية كوبا الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه. لفخامتكم تحياتنا وتقديرنا".

وبعث الأمير محمد بن سلمان برسالة أيضا إلى الرئيس الكوبي تمنى فيها "دوام الصحة والسلامة وألا تروا أي سوء".

وقالت السلطات الكوبية يوم السبت إن حادث تحطم طائرة ركاب بعد إقلاعها بقليل من هافانا أمس السبت أودى بحياة 110 أشخاص مما يجعله أسوأ حادث تحطم طائرة من حيث عدد القتلى منذ نحو 30 عاما.

ونكست السلطات في كوبا الأعلام في بداية حداد وطني لمدة يومين في الوقت الذي تسعى فيه السلطات جاهدة لتحديد هوية جثث 110 أشخاص لاقوا حتفهم في الحادث.

وقال مسؤولون إن السلطات تمكنت من تحديد هوية 15 جثة حتى الآن، وفقا لرويترز.

20 قسا ضمن ضحايا الطائرة المنكوبة في كوبا — https://t.co/vSdtgk5MDW pic.twitter.com/cKnzejAR3g — Liban8 (@LibanHuit) May 20, 2018

وأكدت السلطات في مؤتمر صحفي في هافانا إن 99 قتيلا كانوا من كوبا فضلا عن اثنين من الأرجنتين وواحد من المكسيك واثنين من الصحراويين المقيمين في كوبا.