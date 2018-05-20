أردوغان: توجهت إلى البوسنة بعد علمي بالتخطيط لاغتيالي

أعلن الرئيس التركي أردوغان أنه تلقى معلومات من جهاز الاستخبارات التركي بشأن محاولة لاغتياله.

وقال الرئيس التركي إنه علم بوجود خطة لاغتياله خلال زيارته إلى البلقان، حسب وكالة أنباء الأناضول.

وتابع "ليست لنا نوايا تجاه البوسنة إلا تحقيق نهضتها الاقتصادية".

وظهرت المعلومات حول محاولة محتملة لاغتيال الرئيس التركي قبيل زيارته للبوسنة والهرسك.

ودرست الخدمات الخاصة لتركيا ودول البلقان المعلومات عن محاولة لاغتيال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفقا لروسيسكي ديالوغ نقلا عن "تي آر تي".

#عاجل | #أردوغان (حول وجود خطة لاغتياله خلال زيارة البلقان): هذا الخبر وصلني من جهاز الاستخبارات التركي لذلك أنا موجود هنا.. فمثل هذه التهديدات لا تثنينا عن مواصلة طريقنا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 20, 2018

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر مطلعة، أن أجهزة الاستخبارات التركية تلقت بلاغات من أتراك يعيشون قرب العاصمة المقدونية سكوبيه حول "وجود أنباء عن محاولة اغتيال تستهدف أردوغان خلال زيارته لإحدى دول البلقان".

كما أبلغت أجهزة استخبارات غربية، لم تحدد هويتها، نظيرتها التركية بمعلومات حول "استعداد مجموعة تركية لتنفيذ عملية اغتيال أردوغان أثناء زيارته المقبلة لدول البلقان".

وأطلقت أجهزة الاستخبارات التركية، عملية تحر حول الموضوع بعد تلقيها معلومات مطابقة من مصادر مختلفة.

وعلمت "الأناضول" من مصادرها أن عملية التحري مستمرة، ولم يتسن لأجهزة الاستخبارات معرفة توقيت ومكان وأسلوب محاولة الاغتيال المفترضة.

وأشارت الوكالة التركية إلى أن هذه الأنباء وردت بالتزامن مع استعدادات أردوغان لزيارة البوسنة والهرسك.

وأكد المتحدث باسم الحكومة التركية، بكر بوزداغ، أن "زيارة أردوغان إلى البوسنة ستجرى في موعدها"، أي اليوم الأحد.

وعلق بوزداغ على الأنباء حول محاولة مفترضة لاغتيال الرئيس التركي بالقول إن "أردوغان لا يهاب الموت أو يتراجع عن قضيته".

ويقوم أردوغان بزيارة رسمية إلى البوسنة والهرسك، اليوم الأحد، يلتقي خلالها كبار المسؤولين البوسنيين.

وأشارت الحكومة التركية إلى أن التقارير التي تتحدث عن محاولة لاغتيال الرئيس التركي تظهر في وسائل الإعلام من حين لأخر.