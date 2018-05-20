الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بالاتفاق النووي الإيراني وإيران تطالب بترجمة عملية

جدد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة، ميغيل آرياس كانيتي، التزام الاتحاد الأوروبي بالاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، فيما دعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى ترجمة التعهدات بشكل عملي.

طهران — سبوتنيك. وعقب لقاء مع ظريف بوزارة الخارجية الإيرانية، قال كانيتي، في تصريحات صحافية، إن "الاتحاد الأوروبي يعطي أهمية مضاعفة للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران"، مشيرا إلى أن "هناك إرادة سياسية للحفاظ على هذا الاتفاق واستمرار تعاون عمل الشركات الأوروبية في إيران".

© AP Photo / Ebrahim Noroozi مستشار مرشد الثورة الإيرانية: تصريحات الأوروبيين حول الاتفاق النووي متناقضة وتثير الريبة

من جانبه، قال ظريف إن "الدعم السياسي الأوروبي غير كاف"، مضيفا أنه "يجب على أوروبا القيام بخطوات عملية على الأرض لاستمرار عمل الشركات الأوروبية في إيران، واستمرار التعاون الاقتصادي بين أوروبا وإيران".

ولفت ظريف إلى أن "التعهدات التي يطلقها الاتحاد الأوروبي لا تتطابق مع إعلان بعض الشركات الأوروبية عن احتمالية خروجها من إيران".

وأكد مجلس الشورى الإيراني، اليوم الأحد، تمسك إيران بوجود ضمانات لحفظ الاتفاق النووي الموقع في 2015 بخصوص البرنامج النووي، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية منه وإعلان الدول الأوروبية التزامها به.

وقال الناطق باسم المجلس بهروز نعمتي، في تصريحات للصحافيين نقلتها وكالة "فارس" للأنباء، "اليوم الأحد، عقدت جلسة مغلقة بحضور وزير الخارجية محمد جواد ظريف، وعلي شمخاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، ووزير الاقتصاد والمالية مسعود كرباسيان، وعباس عراقجي نائب وزير الخارجية للشئون السياسية والقانونية، وأوضحوا مجريات المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وروسيا، والصين حول الاتفاق النووي".