إصابة ثلاثة أشخاص في هجمات بالقنابل في أقصى جنوب تايلاند

وأدى تمرد يشنه انفصاليون منذ عشرات السنين في أقاليم يالا وباتاني وناراتيوات التي تقطنها أغلبية من الملايو إلى سقوط نحو سبعة آلاف قتيل منذ 2004 حسبما قالت جماعة ديب ساوث ووتش التي تراقب أعمال العنف. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
وعقدت الحكومات المتعاقبة محادثات مع الجماعات المتمردة بهدف إحلال السلام ولكن هذه المحادثات توقفت إلى حد بعيد بما في ذلك مباحثات كانت تجريها الحكومة العسكرية الحالية.
وقال الجيش إنه خلال الهجمات التي وقعت اليوم الأحد تم وضع متفجرات قرب ماكينات للصرف الآلي وفروع لبنوك في 14 موقعا على الأقل عبر أربعة أقاليم جنوبية من بينها يالا وباتاني وناراتيوات بالإضافة إلى إقليم سونجكلا. وقال الكولونيل بارموت بروم-إن وهو متحدث أمني إقليمي "تقع أعمال عنف سنويا خلال شهر رمضان".
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات على غرار معظم الهجمات التي تقع في عمق جنوب تايلاند.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)