إصابة ثلاثة أشخاص في هجمات بالقنابل في أقصى جنوب تايلاند

أعلن الجيش في تايلاند أن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص أصيبوا في مناطق واقعة بأقصى جنوب تايلاند خلال عدة هجمات بالقنابل شنها أشخاص يشتبه بأنهم متمردون انفصاليون.

وأدى تمرد يشنه انفصاليون منذ عشرات السنين في أقاليم يالا وباتاني وناراتيوات التي تقطنها أغلبية من الملايو إلى سقوط نحو سبعة آلاف قتيل منذ 2004 حسبما قالت جماعة ديب ساوث ووتش التي تراقب أعمال العنف. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

© AFP 2018 / Christophe Archambault 16 مصابا في انفجار قارب سياحي جنوبي تايلاند

وعقدت الحكومات المتعاقبة محادثات مع الجماعات المتمردة بهدف إحلال السلام ولكن هذه المحادثات توقفت إلى حد بعيد بما في ذلك مباحثات كانت تجريها الحكومة العسكرية الحالية.

وقال الجيش إنه خلال الهجمات التي وقعت اليوم الأحد تم وضع متفجرات قرب ماكينات للصرف الآلي وفروع لبنوك في 14 موقعا على الأقل عبر أربعة أقاليم جنوبية من بينها يالا وباتاني وناراتيوات بالإضافة إلى إقليم سونجكلا. وقال الكولونيل بارموت بروم-إن وهو متحدث أمني إقليمي "تقع أعمال عنف سنويا خلال شهر رمضان".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات على غرار معظم الهجمات التي تقع في عمق جنوب تايلاند.