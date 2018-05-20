ترامب يطلب النظر في احتمال مراقبة "إف بي آي" لحملته الانتخابية

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من وزارة العدل الأمريكية النظر فيما إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالية "إف بي آي" تسلل أو راقب حملته الانتخابية، ملمحا إلى أن ذلك قد يكون بناء على طلب أشخاص في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

القاهرة — سبوتنيك. وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" اليوم الأحد "أطلب من هنا، وسأطلب ذلك رسميا غدا، من وزارة العدل النظر في احتمالية ما إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالية تدخل أو راقب حملتي الانتخابية لأغراض سياسية".

© REUTERS / JONATHAN ERNST ترامب يحل لجنة مكلفة ببحث مزاعم تزوير الانتخابات

وأضاف ترامب "وكذلك النظر في ما إذا كانت هذه المطالب أو الطلبات بناء على رغبة أشخاص من داخل إدارة أوباما".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشف في وقت سابق خلال خطاب أمام أنصاره في ولاية بنسلفانيا، عن شعار حملته الانتخابية الرئاسية في عام 2020.

وقال ترامب، سيكون شعارنا الجديد هو "نحافظ على أمريكا عظيمة!"، لأنه، على حد تعبيره، قد أعاد للبلاد عظمتها السابقة.

وأضاف ترامب، "هذا هو شعارنا الجديد، عندما نبدأ السباق، يمكنكم أن تصدقوا ذلك خلال عامين فقط، "نحافظ على أمريكا عظيمة!"، مضيفا، أن الشعار سيكون "مع علامة تعجب".

وفي الوقت نفسه، دعا ترامب، أنصاره لاختيار، أولئك الذين يدعمون "جدول أعمال" إدارته، خلال انتخابات الكونغرس التي ستجرى هذا العام".

I hereby demand, and will do so officially tomorrow, that the Department of Justice look into whether or not the FBI/DOJ infiltrated or surveilled the Trump Campaign for Political Purposes — and if any such demands or requests were made by people within the Obama Administration! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 мая 2018 г.

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