الفلبين تتخذ "تحركا دبلوماسيا" بعد هبوط قاذفات صينية في بحر الصين الجنوبي

قالت وزارة الخارجية الفلبينية اليوم الاثنين إن الفلبين تتخذ "التحرك الدبلوماسي المناسب" للتأكيد على مطالبها السيادية في بحر الصين الجنوبي بعد أن هبطت قاذفات صينية على جزر في المنطقة المتنازع عليها.

وقالت القوات الجوية الصينية إن قاذفات مثل "إتش-6كيه" هبطت وأقلعت من الجزر في بحر الصين الجنوبي في إطار تدريبات الأسبوع الماضي مما فجر رد فعل غاضبا من نواب المعارضة في مانيلا. وأرسلت الولايات المتحدة أيضا سفنا إلى المنطقة المتنازع عليها.

© AFP 2018 / JOHANNES EISELE سلاح الجو الصيني يجري مناورات في بحر الصين الجنوبي والمحيط الهادي

وقالت وزارة الشؤون الخارجية في الفلبين إنها تتابع التطورات، وفقا لرويترز.

وقالت في بيان "نتخذ التحرك الدبلوماسي المناسب الضروري لحماية مطالبنا وسنواصل عمل ذلك في المستقبل".

وأضافت "نكرر التزامنا بحماية كل شبر من أراضينا والمناطق التي نملك حقوقا سيادية عليها".

لكن الوزارة لم تصل إلى حد إدانة تصرف الصين والذي قالت واشنطن إنه قد يؤجج التوتر ويزعزع الاستقرار في المنطقة.

وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا وهو ممر مائي تعبره بضائع بقيمة ثلاثة تريليونات دولار سنويا. وتطالب بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام أيضا بالسيادة على بعض أجزاء البحر.