جمهورية لوغانسك الشعبية تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 5 مرات خلال الـ24 ساعة الأخيرة

اتهمت جمهورية لوهانسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، اليوم الاثنين، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 5 مرات خلال الليلة الماضية.

لوغانسك — سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الشعبية في جمهورية لوغانسك الشعبية لوكالة" نوفوستي": إن" القوات الأوكرانية انتهكت نظام الهدنة 5 مرات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، باستخدام مدافع الهاون عيار 120 ملم، وقاذفات من عيار ثقيل وأسلحة خفيفة".

© Sputnik . Nikolay Sidorov جمهورية لوغانسك الشعبية تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 7 مرات خلال اليوم الماضي

ووفقا للمتحدث، فقد تم إطلاق أكثر من 60 قذيفة باتجاه أراضي الجمهورية، لم تسفر عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين والعسكريين.

هذا وقد دخلت، بتاريخ 30 آذار / مارس الماضي، حيز التنفيذ في دونباس، هدنة جديدة "عيد الفصح"، لكن أطراف النزاع يواصلون تبادل الاتهامات بانتهاك الهدنة.

ويذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك و لوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط/ فبراير، من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.