كلينتون: "إن لم تتمكن من التغلب عليهم..قف في صفهم" وترتدي قبعة روسية (فيديو)

ألقت المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون كلمة أمام طلاب جامعة ييل الأمريكية في حفل للمتخرجين أقامته الجامعة.

تحدثت كلينتون في خطابها على أنها مازالت تحلل أسباب هزيمتها في الإنتخابات الرئاسية لعام 2016.

وقالت:" مازلت آسفة على الأخطاء التي قمت بها، ولكن في الوقت ذاته لايمكنني فهم ماحصل في هذه الإنتخابات الغريبة، وهل سيساعدنا هذا على حماية الديمقراطية في بلدنا مستقبلا؟".

© Sputnik . Mikhail Klimentyev بالفيديو... هيلاري كلينتون تتعرض لموقف محرج في الهند

كما و تحدثت كلينتون على ان محاربة الصحافة الحرة و التدخل في الانتخابات الأمريكية يقوضان الوحدة الوطنية في المجتمع.

وأرتدت كلينتون خلال إلقائها لكلمتها أمام الطلاب قبعة روسية معلقة على خسارتها في الإنتخابات وقالت:

"إن لم تتمكن من التغلب عليهم..قف في صفهم".

هذا وتطالب كلينتون بالتحقيق حول تدخل روسي مزعوم في الانتخابات الأمريكية الأمر الذي ساعد في تولي منافسها دونالد ترامب منصب الرئاسة الأمريكية.

بالإضافة للعلاقة التي تربط الرئيس الأمريكي ترامب بروسيا.