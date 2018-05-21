وزير الدفاع البريطاني: نعتزم تطوير استراتيجية الفضاء العسكرية الخاصة بنا

أعلن وزير الدفاع البريطاني، غافين ويليامسون اليوم الاثنين، أن بريطانيا تعتزم تطوير استراتيجية الفضاء العسكرية الخاصة بها، والتخلي، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، عن اعتمادها على النظام الفضائي الأوروبي "غاليليو".

لندن — سبوتنيك. وجاء في بيان ويليامسون: "على بريطانيا أن تكون مستعدة لاحتواء ومواجهة التهديدات المتزايدة الناجمة عن الفضاء الخارجي. ولهذا السبب أعلن اليوم أن القوات الجوية ستصبح عنصرا أساسيا في هذا المجال، وسنزيد عدد الأفراد العاملين في مجال الفضاء، سيرتفع عدد الأفراد العسكريين في المجال العسكري-الفضائي، خلال السنوات الخمس المقبلة — إلى أكثر من 600 شخص".

© AFP 2018 / JUSTIN TALLIS بريطانيا تعلن الحرب على مواقع التواصل الاجتماعي

وتتضمن الاستراتيجية الجديدة، بالإضافة إلى مهام عامة لمواجهة "التهديدات المتزايدة من الفضاء" ، خططًا لحماية بريطانيا من اعتراض إشارات الأقمار الاصطناعية المدنية المستخدمة للبث أو أنظمة الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية.

ووفقا للوزير، ستبحث بريطانيا، من أجل ضمان أمنها الخاص وبعد الفشل في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الوصول إلى نظام الملاحة الفضائية الخاص بأوروبا "غاليليو"، في خيارات لخلق بديل خاص بها.

وكانت المملكة المتحدة قد أنفقت على "غاليليو" حوالي 1.2 مليار جنيه إسترليني، وفي الوقت الحاضر تتشاور وزارة المالية مع المحامين بشأن إمكانية استرداد هذه الأموال من الاتحاد الأوروبي في حالة تقييد الوصول إلى النظام.