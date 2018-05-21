ترامب يحث الصين على إبقاء حدودها محكمة مع كوريا الشمالية

كذلك ​رحب ترامب اليوم الاثنين، بقرار الصين بشراء "كميات هائلة" من المنتجات الزراعية الإضافية من الولايات المتحدة.

وأعلن ترامب عبر "تويتر": "وافقت الصين على شراء كميات هائلة من المنتجات الزراعية الإضافية، وهذا سيكون واحدا من أفضل الأشياء التي حدثت لمزارعينا منذ سنوات عديدة".

China has agreed to buy massive amounts of ADDITIONAL Farm/Agricultural Products — would be one of the best things to happen to our farmers in many years! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 21, 2018

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وتابع في تغريدة أخرى: "وبالنسبة للصين، ستنخفض الحواجز والتعريفات للمرة الأولى".

On China, Barriers and Tariffs to come down for first time. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 21, 2018

واستضافت واشنطن في الأسبوع الماضي، مشاورات بين الوفود التجارية الأمريكية والصينية.

وتبنت البلدان بيانا تعهدت فيه باتخاذ إجراءات فعالة للحد من العجز التجاري، وكذلك لزيادة صادرات السلع والخدمات الأمريكية إلى الصين بشكل كبير.