مجموعة "ليما" تقول إنها لا تعترف بانتخابات فنزويلا

وتضم مجموعة "ليما" بيرو والأرجنتين والبرازيل والمكسيك وبنما وباراغواي وسانتا لوتشيا وكندا وكولومبيا وهندوراس وكوستاريكا وغواتيمالا.
وجاء في البيان أن الدول ستسحب سفراءها من كراكاس للتشاور وستعقد اجتماعا لتنسيق رد إقليمي على تدفقات المهاجرين من فنزويلا "الذين اضطروا لترك بلادهم".
وفاز الزعيم اليساري نيكولاس مادورو بفترة ولاية جديدة مدتها ست سنوات في انتخابات فنزويلا لكن منافسيه الرئيسيين رفضوا الانتخابات مشيرين إلى مخالفات واسعة النطاق وقال نقاد إنها مهزلة لتنصيب دكتاتور، وفقا لـ"رويترز".
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