مجموعة "ليما" تقول إنها لا تعترف بانتخابات فنزويلا

أصدرت مجموعة "ليما" المؤلفة من دول أمريكا اللاتينية وكندا، بيانا اليوم الاثنين، قالت فيه إنها لا تعترف بشرعية انتخابات الرئاسة في فنزويلا التي جرت أمس وسط انتقادات لمخالفات.

© AP Photo / Ariana Cubillos الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يدعو خصومه للحوار

وتضم مجموعة "ليما" بيرو والأرجنتين والبرازيل والمكسيك وبنما وباراغواي وسانتا لوتشيا وكندا وكولومبيا وهندوراس وكوستاريكا وغواتيمالا.

وجاء في البيان أن الدول ستسحب سفراءها من كراكاس للتشاور وستعقد اجتماعا لتنسيق رد إقليمي على تدفقات المهاجرين من فنزويلا "الذين اضطروا لترك بلادهم".

وفاز الزعيم اليساري نيكولاس مادورو بفترة ولاية جديدة مدتها ست سنوات في انتخابات فنزويلا لكن منافسيه الرئيسيين رفضوا الانتخابات مشيرين إلى مخالفات واسعة النطاق وقال نقاد إنها مهزلة لتنصيب دكتاتور، وفقا لـ"رويترز".