وزارة الدفاع الهندية: قائد سلاح الجو الهندي يزور إسرائيل اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الهندية، اليوم الإثنين، أن رئيس هيئة الأركان الجوية الهندية، بيرندار سينغ داهوا، سيزور إسرائيل اليوم، 21 أيار/ مايو، وستستمر زيارته حتى الـ24 من نفس الشهر.

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موسكو- سبوتنيك . وجاء في بيان الوزارة: "سيشارك رئيس هيئة الأركان الجوية الهندية في مؤتمر بعنوان" التفوق الجوي كجسر للاستقرار الإقليمي" الذي يعقد ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى السنوية السبعين لتأسيس سلاح الجو الإسرائيلي. ويهدف المؤتمر إلى إقامة حوار استراتيجي بين القيادة العليا والمبتكرين الإسرائيليين مع قادة سلاح الجو الضيوف من بلدان مختلفة".

وأشارت الوزارة إلى أن الهند تعتبر إسرائيل شريكاً استراتيجيا، مؤكدة أن "القوات الجوية لدولتينا تقوم بتنفيذ برامج ذات منفعة متبادلة لتبادل المهنيين على مدار سنوات عديدة".

بالإضافة إلى المشاركة في المؤتمر، يتضمن برنامج قائد سلاح الجو الهندي أيضاً، زيارات إلى القواعد الجوية الإسرائيلية.