مسؤول إيراني: تصريحات بومبيو تثبت أن أمريكا تسعى لتغيير النظام في إيران

أكد مسؤول إيراني كبير أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تثبت أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتغيير النظام في إيران.

قال مسؤول إيراني كبير لرويترز اليوم الاثنين إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن إيران تثبت أن الولايات المتحدة تسعى لتغيير النظام في الجمهورية الإسلامية.

وأضاف المسؤول في رد على تصريحات بومبيو "أمريكا تريد الضغط على إيران للإذعان وقبول مطالبها غير المشروعة… تصريحاته تثبت أن أمريكا تسعى بالتأكيد لتغيير النظام في إيران".

© REUTERS / JONATHAN ERNST أمريكا تضع 12 شرطا للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران

وكان بومبيو قد قال في تصريحاته، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستفرض "أقوى عقوبات في التاريخ" ضد القيادة الإيرانية.

وفي وقت سابق من اليوم، طرح الوزير مايك بومبيو، 12 شرطا للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، داعيا جميع حلفاء الولايات المتحدة للانضمام إلى الجهد الأمريكي ضد إيران.

وأعلن بومبيو في كلمة متلفزة، أن "الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تتكون من 7 محاور للتعامل مع إيران"، مؤكدا أن "الضغط الاقتصادي هو الجانب الأبرز من الاستراتيجية الجديدة تجاه إيران، ومشددا على أن إيران ستتعرض للعقوبات الأكثر قسوة في التاريخ إذا واصلت سياساتها".

وأضاف: "العقوبات على إيران تنتهي فورا بمجرد تنفيذ ما هو مطلوب منها"، أبرزها "وقف دعم الإرهاب والانسحاب من سوريا".