في أول رد رسمي إيراني على التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، بخصوص إيران، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني: ليس مقبولا أن تقرر واشنطن لإيران والعالم ما يجب عليهما فعله.

طهران — سبوتنيك. ذكر الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تقرر نيابة عن إيران وذلك بعد أن طالب وزير الخارجية الأمريكية طهران بتغييرات شاملة في سياستها الخارجية والنووية.

وقال روحاني مخاطبا بومبيو خلال كلمة له بعد الإفطار مع مجموعة من أساتذة الجامعات، حسبما أوردت رئاسة الجمهورية، "من أنت لتحدد للعالم ولإيران ماذا يجب أن يفعلوا؟ العالم الآن لم يعد يقبل أن ترسم الولايات المتحدة مصيره، لأن الدول مستقلة… فلقد انتهى هذا العهد… وسنواصل طريقنا بدعم أمتنا".

وأشار الرئيس روحاني إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية أصبحت تدار من قبل شخص كان يعمل في المخابرات الأمريكية، مضيفا: ولكن من هو حتى يقرر نيابة عن إيران والعالم؟

يتبع…