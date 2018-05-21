ظريف: نعمل مع الشركاء للاتفاق على مرحلة ما بعد الولايات المتحدة في تنفيذ الاتفاق النووي

طهران — سبوتنيك. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين إن طهران تعمل حاليا مع شركائها للاتفاق على مرحلة ما بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي.
وجاء كلام الوزير ظريف بعدما طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بتغييرات جذرية في سياسات طهران الخارجية والنووية.
وكتب ظريف في حسابه على تويتر
"الدبلوماسية الأمريكية الزائفة هي مجرد ارتداد إلى العادات القديمة: إنها رهينة الأوهام والسياسات الفاشلة — ورهينة مصالح خاصة فاسدة — تكرر نفس الخيارات الخاطئة السابقة ولذلك ستجني نفس النتائج السيئة. في الوقت نفسه تعمل إيران مع شركائها للاتفاق على مرحلة ما بعد خروج أمريكا من الاتفاق النووي".
US diplomacy sham is merely a regression to old habits: imprisoned by delusions & failed policies—dictated by corrupt Special Interest—it repeats the same wrong choices and will thus reap the same ill rewards. Iran, meanwhile, is working with partners for post-US JCPOA solutions.— Javad Zarif (@JZarif) May 21, 2018
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