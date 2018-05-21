ظريف: نعمل مع الشركاء للاتفاق على مرحلة ما بعد الولايات المتحدة في تنفيذ الاتفاق النووي

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن بلاده تعمل مع شركائها للاتفاق على "مرحلة ما بعد الولايات المتحدة" في تنفيذ الاتفاق النووي.

طهران — سبوتنيك. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين إن طهران تعمل حاليا مع شركائها للاتفاق على مرحلة ما بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي.

وجاء كلام الوزير ظريف بعدما طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بتغييرات جذرية في سياسات طهران الخارجية والنووية.

© REUTERS / JONATHAN ERNST أمريكا تضع 12 شرطا للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران

وكتب ظريف في حسابه على تويتر

"الدبلوماسية الأمريكية الزائفة هي مجرد ارتداد إلى العادات القديمة: إنها رهينة الأوهام والسياسات الفاشلة — ورهينة مصالح خاصة فاسدة — تكرر نفس الخيارات الخاطئة السابقة ولذلك ستجني نفس النتائج السيئة. في الوقت نفسه تعمل إيران مع شركائها للاتفاق على مرحلة ما بعد خروج أمريكا من الاتفاق النووي".