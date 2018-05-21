البوسنة والهرسك تعززان الرقابة على تدفق المهاجرين

أعلنت النيابة العامة في البوسنة، اليوم الاثنين، أن سلطات البوسنة والهرسك ستعزز الرقابة على تدفق المهاجرين من شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

بلغراد — سبوتنيك. وذكرت النيابة أنه تم "خلال اللقاء، الإشارة إلى الحاجة لحماية حدود الدولة باعتبارها مسألة ذات أولوية، ووضع الإطار التشريعي لأولئك الذين يتقدمون بطلب للحصول على اللجوء الدولي والتوقيع العاجل على اتفاقيات إعادة القبول مع الدول المجاورة."

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هذا وقال وزير الأمن في البوسنة والهرسك، دراغان ميكتيش، للصحفيين بعد الاجتماع إنه ناقش مع ممثلي الاتحاد الأوروبي إمكانية إرسال موظفي الاتحاد لأمن الحدود الخارجية (فرونتكس)، إلى حدود البلاد، لمساعدة شرطة الحدود البوسنية.

وعقد اجتماع استثنائي، اليوم في سراييفو، للفريق المشترك بين الإدارات المعني بمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية في البوسنة والهرسك. وحضر الاجتماع رؤساء الشرطة وهيئات الحماية والتحقيق وأمن الدولة وممثلو عن المنظمات الدولية. ووفقا لبيانات هيئة شؤون خدمة الأجانب في البوسنة والهرسك، تم الكشف عن أكثر من 2.8 ألف مهاجر غير شرعي، في البوسنة والهرسك، منذ بداية العام، من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويستمر التدفق في النمو.

وفي الوقت الحاضر، وفقاً للسلطات، أصبحت الحدود مع الجبل الأسود في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة التي يصعب الوصول إليها، هي الجزء الأكثر نشاطاً من اختراق المهاجرين. وعلى الحدود مع الجبل الأسود، يقوم أفراد شرطة الحدود البوسنية بدوريات مع نظرائهم في الجبل الأسود. وتمّت إعادة المهاجرين غير الشرعيين قبل عبورهم الحدود.