موغريني: لا بديل يجعل المنطقة أكثر أمانا من خطر "النووي" غير "الاتفاق" مع إيران

في أول تعليق للاتحاد الأوروبي على كلمة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حول إيران، قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني: لا يوجد بديل سيجعل المنطقة أكثر أمانا من خطر الانتشار النووي غير خطة العمل المشتركة مع إيران.

أمستردام — سبوتنيك. أكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني على عدم وجود بديل آخر يضمن الأمن للمنطقة ككل من خطر الانتشار النووي سوى "خطة العمل المشتركة مع إيران"، وذلك عقب الخطاب الذي ألقاه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وقالت موغريني في بيان صحفي اليوم "يجب العمل على العلاقات الاقتصادية والتجارية مع طهران لاستمرار الاتفاق النووي معها، مشيرة إلى أن الاتفاق لم يجهز لمعالجة قضايا تتعلق بدور إيران في الإقليم، والتي تثير قلق بروكسل مثل "الإرهاب" وعدم احترام حقوق الإنسان".

© REUTERS / JONATHAN ERNST أمريكا تضع 12 شرطا للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران

وأضاف البيان أن خطاب بومبيو، "لم يوضح كيف سيجعل الابتعاد عن الاتفاق النووي المنطقة أكثر أمانا من خطر الانتشار النووي أو كيف سيمكنا من التأثير على سلوك إيران بشكل أفضل".

وكان بومبيو قد أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين، عبر كلمة متلفزة، عن سياسة الولايات المتحدة لمواجهة إيران، إلى جانب الخطوط العريضة للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه الاتفاق النووي مع طهران.

وقال الوزير الأمريكي، إن "الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تتكون من 7 محاور للتعامل مع إيران"، مؤكدا أن "الضغط الاقتصادي هو الجانب الأبرز من الاستراتيجية الجديدة تجاه إيران، ومشددا على أن إيران ستتعرض للعقوبات الأكثر قسوة في التاريخ إذا واصلت سياساتها".

وأضاف: "العقوبات على إيران تنتهي فورا بمجرد تنفيذ ما هو مطلوب منها"، مشددا على أن هناك 12 مطلبا أمريكيا من إيران أبرزها وقف دعم الإرهاب والانسحاب من سوريا.