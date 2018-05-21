أردوغان: تركيا لا تفرق بين تنظيم إرهابي وآخر وتحاربهم جميعا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا تحارب جميع التنظيمات الإرهابية، ولا تفرق بين تنظيم وآخر، مضيفا: "هناك فرق بين ما تقوم به تركيا في محاربة الإرهاب وبين ما يقوم به التحالف الدولي".

جاء ذلك خلال كلمة نقلتها وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الاثنين 21 مايو/ أيار، خلال لقائه مع عدد من سفراء الدول الأجنبية في تركيا.

© AFP 2018 / ADEM ALTAN / AFP أردوغان: توجهت إلى البوسنة بعد علمي بالتخطيط لاغتيالي

وأضاف: "يجب أن تقارنوا بين ما قام به التحالف الدولي في الرقة، وبين ما قمنا به في "درع الفرات" و"غصن الزيتون" ، مضيفا: "بعد يوم من انتهاء العمليات العسكرية عاد جزء كبير من المدنيين إلى مدنهم".

وتابع: "لكن في مدينة الرقة تم تدمير الكثير من المدينة ولم يعد الكثير من المدنيين قادرين على العودة إلى منازلهم".

وقال أردوغان: "تركيا ستشهد انتخابات في 24 من يونيو/ حزيران، وما اتبعناه من سياسة خلال 16 عاما سيتواصل، وسنكون دوما إلى جوار إخواننا وحلفائنا في أية دولة كانت لأننا ندرك أهمية التعاون مع الدول الأخرى"، مضيفا: "نضع في اعتبارنا مصالح الجميع وليس مصلحة تركيا فقط".

وعن الانتخابات قال الرئيس التركي: "حزب العدالة والتنمية نفذ جميع وعوده خلال السنوات الماضية، وفي المستقبل نريد أن تكون الإرادة والشجاعة هي التي تسود في إدارة الجمهورية التركية، لنجعل من الدولة التركية دولة لها مكانة رائدة على الصعيد الدولي".