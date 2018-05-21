أردوغان: تركيا لا تفرق بين تنظيم إرهابي وآخر وتحاربهم جميعا

جاء ذلك خلال كلمة نقلتها وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الاثنين 21 مايو/ أيار، خلال لقائه مع عدد من سفراء الدول الأجنبية في تركيا.
وتابع: "لكن في مدينة الرقة تم تدمير الكثير من المدينة ولم يعد الكثير من المدنيين قادرين على العودة إلى منازلهم".
وقال أردوغان: "تركيا ستشهد انتخابات في 24 من يونيو/ حزيران، وما اتبعناه من سياسة خلال 16 عاما سيتواصل، وسنكون دوما إلى جوار إخواننا وحلفائنا في أية دولة كانت لأننا ندرك أهمية التعاون مع الدول الأخرى"، مضيفا: "نضع في اعتبارنا مصالح الجميع وليس مصلحة تركيا فقط".
وعن الانتخابات قال الرئيس التركي: "حزب العدالة والتنمية نفذ جميع وعوده خلال السنوات الماضية، وفي المستقبل نريد أن تكون الإرادة والشجاعة هي التي تسود في إدارة الجمهورية التركية، لنجعل من الدولة التركية دولة لها مكانة رائدة على الصعيد الدولي".
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