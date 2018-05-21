وزير الخارجية الألماني يجتمع مع بومبيو لبحث الاتفاق النووي الإيراني

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الاثنين، أنه سيتوجه إلى واشنطن ليبحث مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو موقف الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.

وكانت أمريكا قد طالبت في وقت سابق اليوم إيران بإجراء تغييرات شاملة، ابتداء من وقف برنامجها النووي وانتهاء بانسحابها من سورية، وإلا واجهت عقوبات اقتصادية قاسية، بحسب "رويترز".

© AFP 2018 / Atta Kenare مسؤول إيراني: تصريحات بومبيو تثبت أن أمريكا تسعى لتغيير النظام في إيران

وتابع ماس "انطلاقا من هنا سأتوجه إلى واشنطن لعقد اجتماع مع الوزير بومبيو وأنتهز فرصة هذا الاجتماع للحديث عن هذا الأمر"، وذلك ردا عن سؤال من أحد الصحفيين بشأن الاتفاق النووي.

وأعلن بومبيو، اليوم الاثنين، في كلمة متلفزة، عن سياسة الولايات المتحدة لمواجهة إيران، إلى جانب الخطوط العريضة للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه الاتفاق النووي مع طهران.

وقال الوزير الأمريكي، إن "الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تتكون من 7 محاور للتعامل مع إيران"، مؤكدا أن "الضغط الاقتصادي هو الجانب الأبرز من الاستراتيجية الجديدة تجاه إيران، ومشددا على أن إيران ستتعرض للعقوبات الأكثر قسوة في التاريخ إذا واصلت سياساتها".

وأضاف: "العقوبات على إيران تنتهي فورا بمجرد تنفيذ ما هو مطلوب منها"، مشددا على أن هناك 12 مطلبا أمريكيا من إيران أبرزها وقف دعم الإرهاب والانسحاب من سوريا.