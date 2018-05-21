أردوغان: الدول النووية تهدد العالم

ونقلت وكالة "رويترز" عن أردوغان قوله، اليوم الاثنين 21 مايو / أيار، إن الدول، التي تملك أكثر من 15 ألف قنبلة نووية، تمثل تهديدا للعالم.
واعتبر أردوغان أن اعتبار الدول، التي تنشيء محطات نووية تهديدا، لا يعد عدلا، مضيفا: "يجب أن يكون هناك إنصاف، خاصة أن الدول التي تمتلك أسلحة نووية هي التي من يسعون لإنشاء محطات نووية بأنهم يمثلون تهديدا.
وطالب أردوغان بضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من كل الأسلحة النووية، بحسب "رويترز"، التي قالت إن تصريحات الرئيس التركي ربما تشير إلى إسرائيل، التي لا تقر بامتلاكها أسلحة نووية.
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