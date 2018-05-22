بنس: ترامب مستعد للانسحاب من قمة كوريا الشمالية

صرح مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الاثنين 21 مايو/أيار، بأن الرئيس دونالد ترامب مستعد للانسحاب من اجتماع قمة غير مسبوق مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والمقرر عقده الشهر المقبل وذلك بعد أن شككت كوريا الشمالية في الاجتماع الأسبوع الماضي.

وقال بنس في تصريحات لمحطة فوكس نيوز التلفزيونية "إنه يجب على كوريا الشمالية ألا تحاول السعي للحصول على تنازلات من الولايات المتحدة مقابل وعود لا تنوي الوفاء بها"، حسبما نقلت رويترز.

© REUTERS / REUTERS/Leah Millis ترامب يصدر مرسوما يمنع الأمريكيين من شراء سندات حكومية من فنزويلا

وطبقا لمقتطفات بثتها فوكس نيوز من مقابلة لبنس:

سيكون خطأ فادحا أن يعتقد كيم جونغ أون أن بإمكانه خداع دونالد ترامب.

وعندما سئل بنس عما إذا كان ترامب مازال من الممكن أن ينسحب من اجتماع القمة المقرر عقده في 12 يونيو/حزيران في سنغافورة قال " حسنا ما من شك في هذا".

في سياق متصل، رأى عضو الكونغرس الأمريكي، ليندسي غراهام، أن إلغاء كوريا الشمالية للقمة الرئاسية المزمع عقدها بين الزعيمين دونالد ترامب وكيم جونغ أون، يعني نهاية الدبلوماسية.

وقال غراهام في مقابلة مع قناة فوكس نيوز:"هم يرتكبون خطأ في حال لم يحضروا القمة الرئاسية"، مشيرا إلى أن ذلك يعني فشل الدبلوماسية "وسيعيدنا إلى الحرب".