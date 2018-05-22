ترامب يدعو فنزويلا لإجراء انتخابات نزيهة

حث رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، السلطات الفنزويلية على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد، في أعقاب الإعلان عن فوز نيكولاس مادورو بفترة رئاسية جديدة.

واشنطن — سبوتنيك. ذكر بيان لترامب، صدر عن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء 22 مايو / أيار: " نحن ندعو نظام مادورو، لإعادة الديمقراطية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين فورا ودون قيد أو شرط، ووضع حد للقمع والحرمان الاقتصادي للشعب الفنزويلي".

© REUTERS / Miraflores Palace مادورو يفوز بانتخابات الرئاسة في فنزويلا

وأضاف ترامب في البيان: "لقد وقعت أمرا تنفيذيا لمنع نظام مادورو، من بيع أو نقل أصول فنزويلية معينة، ومن أجل عدم منح النظام إمكانية كسب المال من بيع أصول محددة للحكومة الفنزويلية".

وقالت لجنة الانتخابات في فنزويلا، أمس الاثنين 21 مايو، إن الرئيس نيكولاس مادورو فاز في انتخابات الرئاسة التي أجريت، أمس الأول الأحد، رغم أن منافسيه أعلنا أن الانتخابات غير شرعية بسبب مخالفات واسعة.

وفي أواخر عام 2017، وسعت الولايات المتحدة قائمة العقوبات ضد فنزويلا لتشمل تسعة أشخاص، بمن فيهم كبار المسؤولين.