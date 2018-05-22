إيران ترد على تصريحات بومبيو "الفارغة"... وتهاجم ساسة السعودية "عديمي الخبرة"

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية، بهرام قاسمي، ردا على التصريحات الأخيرة المعادية لإيران والتي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأنها "مزاعم مكررة وفارغة ولا أساس لها".

وقال قاسمي في تصريحات نقلها موقع "وزارة الخارجية الإيرانية"، إن ما ذكره وزير الخارجية الأمريكي بشأن الشراكة مع السعودية، هي شراكة في سياق زعزعة الاستقرار وإثارة الحروب وتصعيد سباق التسلح والتطرف المبني على مغامرات بعض الساسة السعوديين عديمي الخبرة ومثيري الحروب".

وتابع قاسمي أن تلك الشراكة "أدت لتداعيات ونتائج هدامة مثل استمرار العنف والعداء وعدم الثقة بين دول المنطقة، وإثارة أزمات وتسببت في زعزعة الأمن وعدم الاستقرار في المنطقة".

© REUTERS / YVES HERMAN وزير الخارجية الألماني يجتمع مع بومبيو لبحث الاتفاق النووي الإيراني

وشدد قاسمي على أنه "ما دامت هذه الشراكة التوسعية غير المقدسة قائمة، فمن الصعوبة أن تنعم شعوب المنطقة بالأمن والاستقرار والتنمية. وسيدرك وزيرا الخارجية الأمريكي والسعودي نتيجة الشراكة المزعومة بينهما، بإلقاء نظرة على الأوضاع الإنسانية الكارثية في اليمن وتفشي التطرف والإرهاب في المنطقة".

وأضاف قاسمي "ما طرحه وزير الخارجية الأمريكي حول تواجد ودور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بعض دول المنطقة، هو مجرد مزاعم مكررة وفارغة ولا أساس لها؛ حيث أن تواجد الجمهورية الإسلامية الاستشاري في العراق وسوريا، يأتي تلبية لطلب من حكومتيهما الشرعيتين وفي سياق مكافحة الإرهاب في المنطقة، وسيستمر تقديم هذه المساعدات مادامت هاتان الحكومتان بحاجة لها".

وعلق قاسمي على وصفه بمزاعم تدخل إيران في شؤون اليمن، قائلا: "ما يتكرر خطأ وكذبا حول اليمن، لا أساس له ويأتي فقط بهدف صرف أنظار الرأي العام العالمي عن الجرائم التي ترتكبها السعودية يوميا في عدوانها ضد اليمن، وهو مجرد ادعاء ساذج".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال إن الاتفاق النووي الإيراني لا يضمن الأمن للعالم، متعهدًا بأن العقوبات التي ستفرضها الولايات المتحدة على إيران، ستكون الأقوى في التاريخ.

وأضاف بومبيو في خطاب ألقاه في واشنطن، أن إيران سوف "تكابد للحفاظ على اقتصادها على قيد الحياة"، بعد سريان مفعول العقوبات، مبينًا أنه "سيعمل بالتعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية والحلفاء الإقليميين على ردع أي عدوان إيراني".

وكشف بومبيو الإثنين في أول خطاب كبير عن السياسة الخارجية تجاه إيران، عن خطة الإدارة البديلة لمواجهة طهران، مؤكدًا على أنه "سوف نطبق ضغطًا ماليًا غير مسبوق على النظام الإيراني"، لافتًا إلى أنه "لن تتمتع إيران مرة أخرى بتفويض للهيمنة على الشرق الأوسط".