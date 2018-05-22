جواد ظريف يوجه رسالة شديدة اللهجة لأمريكا ويحذرها من "النتائج السيئة"

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن واشنطن تكرر خياراتها الخاطئة مع إيران، ولذلك ستحصد النتائج السيئة والفاشلة نفسها.

وكتب ظريف عبر حسابه على "تويتر" اليوم الاثنين: "الدبلوماسية الأمريكية الزائفة هي مجرد ارتداد إلى العادات القديمة. هي رهينة الأوهام والسياسات الفاشلة ورهينة مصالح خاصة فاسدة. تكرر الخيارات الخاطئة السابقة نفسها ولذلك ستجني النتائج السيئة نفسها".

وتأتي تغريدة ظريف بعد توعد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بفرض عقوبات جديدة على إيران، داعيا إياها لمفاوضات جديدة حول اتفاق نووي جديد بشروط.

US diplomacy sham is merely a regression to old habits: imprisoned by delusions & failed policies—dictated by corrupt Special Interest—it repeats the same wrong choices and will thus reap the same ill rewards. Iran, meanwhile, is working with partners for post-US JCPOA solutions. — Javad Zarif (@JZarif) May 21, 2018

وأضاف ظريف "في الوقت نفسه تعمل إيران مع شركائها من أجل حلول ما بعد خروج أمريكا من الاتفاق النووي".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أكد أن تصريحات بومبيو غير مقبولة وتدل على أن واشنطن تريد أن فرض نهجها على العالم بالقوة.