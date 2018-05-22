ارتفاع أسعار النفط بالتزامن مع إعلان نتائج الانتخابات الفنزويلية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء 22 مايو/أيار، وسط مخاوف من أن إنتاج الخام في فنزويلا قد يواصل الهبوط في أعقاب انتخابات رئاسية مثيرة للجدل وعقوبات محتملة على البلد العضو بمنظمة أوبك.

وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 79.37 دولار للبرميل في الساعة 0110 بتوقيت غرينتش لترتفع 15 سنتا عن آخر إغلاق لها. وفي الأسبوع الماضي تخطت أسعار برنت مستوى 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 2014، بحسب رويترز.

© AP Photo / Fernando Llano النفط يتراجع لكن انحسار التوتر التجاري بين أمريكا والصين يكبح الخسائر

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط بمقدار 25 سنتا عن آخر تسوية لها إلى 72.49 دولار للبرميل.

وقال ستيفن أينس رئيس التداول لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا للوساطة في العقود الآجلة بسنغافورة "تعاطي السوق بإيجابية مع (إعلان الولايات المتحدة والصين أنه) 'لا حرب تجارية' (بينهما) بالإضافة إلى المشاكل السياسية في فنزويلا تدفع أسعار النفط للارتفاع".

وواجه رئيس فنزويلا الاشتراكي نيكولاس مادورو استنكارا دوليا جديدا يوم الاثنين بعد انتخابه لفترة جديدة في اقتراع ندد به خصومه ووصفوه بأنه مهزلة تعزز الديكتاتورية في البلاد، فيما تدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات نفطية على فنزويلا.