ارتفاع أسعار النفط بالتزامن مع إعلان نتائج الانتخابات الفنزويلية

وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 79.37 دولار للبرميل في الساعة 0110 بتوقيت غرينتش لترتفع 15 سنتا عن آخر إغلاق لها. وفي الأسبوع الماضي تخطت أسعار برنت مستوى 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 2014، بحسب رويترز.
وقال ستيفن أينس رئيس التداول لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا للوساطة في العقود الآجلة بسنغافورة "تعاطي السوق بإيجابية مع (إعلان الولايات المتحدة والصين أنه) 'لا حرب تجارية' (بينهما) بالإضافة إلى المشاكل السياسية في فنزويلا تدفع أسعار النفط للارتفاع".
وواجه رئيس فنزويلا الاشتراكي نيكولاس مادورو استنكارا دوليا جديدا يوم الاثنين بعد انتخابه لفترة جديدة في اقتراع ندد به خصومه ووصفوه بأنه مهزلة تعزز الديكتاتورية في البلاد، فيما تدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات نفطية على فنزويلا.
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