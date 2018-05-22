خارجية فنزويلا: العقوبات الأمريكية الجديدة غير قانونية

وصفت فنزويلا، أمس الاثنين 21 مايو/أيار، العقوبات الأمريكية الجديدة التي تحد من قدرتها على تسييل الأصول الحكومية بأنها "إجراءات غير قانونية".

وقال وزير خارجية فنزويلا خورخي أرياثا في بيان مقتضب في قصر الرئاسة "العقوبات جنون وإجراءات همجية وتتناقض تماما مع القانون الدولي"، حسبما ذكرت رويترز.

© REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS مادورو يشكر بوتين للاعتراف بنتيجة الانتخابات في فنزويلا

وردا على انتخابات الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لفترة جديدة يوم الأحد، أصدر الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقيد قدرة فنزويلا على تسييل الأصول المملوكة للدولة، في أحدث إجراء يستهدف تجفيف مصادر التمويل للحكومة التي تعاني بالفعل ضائقة مالية.

في سياق متصل، شكر رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء 22 مايو/أيار، على الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية.

وكتب مادورو في مدونته على تويتر: "إن علاقات التعاون القوية توحد فنزويلا مع روسيا، وأشكر الرئيس فلاديمير بوتين على اعترافه بفوزنا، وسنواصل العمل معا لبناء عالم متعدد الأقطاب".