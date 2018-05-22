خارجية فنزويلا: العقوبات الأمريكية الجديدة غير قانونية

وقال وزير خارجية فنزويلا خورخي أرياثا في بيان مقتضب في قصر الرئاسة "العقوبات جنون وإجراءات همجية وتتناقض تماما مع القانون الدولي"، حسبما ذكرت رويترز.
في سياق متصل، شكر رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء 22 مايو/أيار، على الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية.
وكتب مادورو في مدونته على تويتر: "إن علاقات التعاون القوية توحد فنزويلا مع روسيا، وأشكر الرئيس فلاديمير بوتين على اعترافه بفوزنا، وسنواصل العمل معا لبناء عالم متعدد الأقطاب".
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