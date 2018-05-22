صفقة القرن: "سوخوي 30" أفضل من "رافال"

من الممكن أن تتراجع الهند عن شراء مقاتلات "رافال" الفرنسية.

وليس مستبعدا أن ترفض الهند شراء الطائرات الفرنسية وتشتري طائرات روسية من طراز "سو-30إم كا إي" بحسب مجلة "ميلتري ووتش".

© Sputnik . Iliya Pitalev فيديو... استعراض جوي فريد

وكانت الهند فاجأت المنافسين لعقد تزويد قواتها الجوية بطائرات مقاتلة جديدة بالإعلان عن قرارها بشراء مقاتلات "رافال" الفرنسية خلال صفقة وصفتها وسائل الإعلام الهندية بأنها صفقة القرن.

وأرجع خبراء نية الهند شراء طائرات "رافال" إلى رغبتها في الحصول على تكنولوجيا معدات الطائرات الحديثة.

ولأن فرنسا رفضت تسليم الهند التكنولوجيا المطلوبة فإن الهند قد تتراجع عن شراء الطائرات الفرنسية.

وأشارت المجلة إلى أن الهند تفكر في شراء طائرات جديدة من طراز "سو-30إم كا إي" لاسيما وإن القوات الجوية الهندية تنظر إلى طائرة "سو-30" على أنها أفضل مقاتلة.

وتستطيع مقاتلة "سو-30إم كا إي" أن تدمر الهدف على مسافة 130 كيلومترا. ولا تقدر مقاتلة "رافال" على ذلك. وفضلا عن ذلك فإن المقاتلة الروسية أسرع من المقاتلة الفرنسية وأقوى منها في ناحية التسليح، ويمكن تجهيزها لاستخدام صواريخ "براموس" التي تنتجها الهند بالتعاون مع روسيا.

وقد يدفع كل ذلك الهند للتخلي عن مقاتلات "رافال" لصالح مقاتلات "سو-30إم كا إي".