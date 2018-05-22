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    صحيفة: ترامب يستخدم الهواتف الذكية مستهترا بالإجراءات الأمنية

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    العالم
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    نشرت صحيفة "Politico" الأمريكية مقالا عن تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبروتوكلات الأمنية المعتمدة في البيت الأبيض و التي تهدف الى ضمان سلامة هواتف المسؤولين.

    فبحسب الصحيفة فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لايتقيد بالتعليمات الأمنية، ويتجاهلها.

    وتهدف التعليمات الأمنية لحماية هواتف المسؤولين الأمريكيين من القرصنة و تسريب المعلومات.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية 10 أبريل/ نيسان 2018
    © AP Photo / Evan Vucci
    "إن بي سي": المحققون في الولايات المتحدة تنصتوا على هاتف محامي ترامب

    وأكدت الصحيفة بأن ترامب يملك على الأقل هاتفي "آيفون"، أحدهم يستخدمه للمكالمات و الآخر لقراءة الأخبار و "التغريد" على تويتر.

    ووفقا للقواعد الأمنية المتبعة فإنه يتم إرسال أجهزة الهواتف بشكل منتظم للدائرة الأمنية المختصة وبشكل دوري لمراجعتها.

    هذا و يستخدم ترامب هاتفه للتصوير و الفيديو و المحادثات المباشرة، الأمر الذي يعتبر ممنوع إستخدامه نظرا لأنه من الممكن الحصول من خلاله على معلومات حول مكان الرئيس و المحادثات التي يجريها.

    يذكر بأن الرئيس السابق باراك أوباما استخدم خلال فترته الرئاسية هاتف "آيفون" دون استخدام الكاميرا و الفيديو، كما إستخدم معدات فائقة الأمان للمحادثات الهاتفية.

    من جهة اخرى يحاول المقربون من ترامب بإقناعه بتغير هاتفه مرة كل شهر، حتى يكون بمقدور الخبراء معاينة الهاتف، الأمر الذي رفضه ترامب و إعتبره بالغير مريح، يذكر بأن آخر فحص لهاتف ترامب جرى منذ خمسة أشهر مضت.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    إجراءات أمنية, أمن, آيفون, هاتف, دونالد ترامب, أمريكا
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