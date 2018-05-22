صحيفة: ترامب يستخدم الهواتف الذكية مستهترا بالإجراءات الأمنية

فبحسب الصحيفة فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لايتقيد بالتعليمات الأمنية، ويتجاهلها.
وتهدف التعليمات الأمنية لحماية هواتف المسؤولين الأمريكيين من القرصنة و تسريب المعلومات.
وأكدت الصحيفة بأن ترامب يملك على الأقل هاتفي "آيفون"، أحدهم يستخدمه للمكالمات و الآخر لقراءة الأخبار و "التغريد" على تويتر.
ووفقا للقواعد الأمنية المتبعة فإنه يتم إرسال أجهزة الهواتف بشكل منتظم للدائرة الأمنية المختصة وبشكل دوري لمراجعتها.
هذا و يستخدم ترامب هاتفه للتصوير و الفيديو و المحادثات المباشرة، الأمر الذي يعتبر ممنوع إستخدامه نظرا لأنه من الممكن الحصول من خلاله على معلومات حول مكان الرئيس و المحادثات التي يجريها.
يذكر بأن الرئيس السابق باراك أوباما استخدم خلال فترته الرئاسية هاتف "آيفون" دون استخدام الكاميرا و الفيديو، كما إستخدم معدات فائقة الأمان للمحادثات الهاتفية.
من جهة اخرى يحاول المقربون من ترامب بإقناعه بتغير هاتفه مرة كل شهر، حتى يكون بمقدور الخبراء معاينة الهاتف، الأمر الذي رفضه ترامب و إعتبره بالغير مريح، يذكر بأن آخر فحص لهاتف ترامب جرى منذ خمسة أشهر مضت.
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