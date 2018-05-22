"داعش باق ويستعد للانطلاق من جديد"... خبير بالجماعات الإرهابية: البغدادي في أفريقيا

قال الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، الدكتور عمر بدر الدين، إن ما نشرته صحيفة واشنطن بوست، بشأن وجود زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي على قيد الحياة، وتحضيره لهجمات باستخدام الأطفال، قائم على تخمينات وليس معلومات.

وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء 22 مايو/ أيار 2018، أن البغدادي ربما يكون الأن على قيد الحياة، ولكنه لن يكون في سوريا أبدا، لأن زعيم تنظيم داعش الإرهابي هدفه الوحيد منذ نحو عام كامل، هو النجاة من محاصرة التنظيم في العراق وسوريا، والبدء في تأسيس دولة بديلة.

ورجح الخبير السوري في شؤون الجماعات المتطرفة، أن يكون أبو بكر البغدادي موجود حاليا في إحدى الدول الأفريقية، المرشحة لأن تكون نقطة انطلاق جديدة لتنظيم جديد، يضم عناصر وقيادات من التنظيم الحالي، ولكن في ثوب مختلف، متوقعا أن يكون الإعلان عن هذا التنظيم الجديد قبل نهاية العام الجاري.

ولفت الدكتور عمر بدر الدين، إلى أن مصير البغدادي هو مثار جدل كبير في العام الأخير، فبين تلميح الروس بأنه تمكنوا من قتله في إحدى الغارات، وترجيح الأمريكان تمكنهم من قتله في عملية محدودة، وما أثير بشأن وجوده في أحد السجون التركية بعد عملية تركية عراقية مشتركة، يأمل الجميع في أن يكون الرجل انتهى.

وتابع

كل الدلائل تشير إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي ينتهي في سوريا وفي العراق أيضا، واختفاء البغدادي بهذه الطريقة يعني أنه موجود في أفريقيا كما يرجح كثيرون، فهناك — وتحديدا في الصومال- مؤشرات على أن تنظيما جديدا يجري بناؤه والتجهيز للإعلان عنه، يضم أعدادا من مقاتلي تنظيمات مختلفة سبق أن بايعت داعش.

وأكد الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة والمسلحة، على أن التنظيم الجديد لن يكون أبدا في قوة داعش، ولكنه في الوقت نفسه يبحث عن مناطق يستطيع تعزيز نفوذه وقوته فيها بسهولة، ويستطيع أيضا أن يحكمها ويدافع عن المناطق التي سيحتلها فيها بسهولة، أي أنه يبحث عن منطقة يسهل فيها تأسيس دولة والدفاع عنها.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أعلنت أن لديها معلومات استخبارتية، تؤكد أن أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي ما زال على قيد الحياة، بل ويشرف على استراتيجية طويلة الأمد لقيادة الأعداد المتبقية من التنظيم في شرقي سوريا.

New clues bolster belief that ISIS leader is still alive — and busy with a chilling new mission https://t.co/ICVZ58lpMj pic.twitter.com/XHwe8Klrs8 — Farrah Fazal (@FarrahFazal) May 20, 2018

وزعمت الصحيفة أن البغدادي اختار أن يكون خفيا حتى داخل التنظيم، على الرغم من تأكيدات مسؤولين في "داعش" إلقاء القبض عليه في عملية مشتركة قام بها ضباط أتراك وعراقيون في وقت سابق من عام 2018.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن البغدادي وجه دعوة بشكل شخصي لعقد اجتماع بالقرب من مدينة دير الزور السورية، لمناقشة إعادة كتابة المنهج التعليمي للتنظيم، حيث تشير المعلومات الاستخباراتية — وفقا للصحيفة- إلى أن البغدادي حول اهتمامه مؤخرا للنجاة من الدمار الذي لحق بالتنظيم في العراق وسوريا.