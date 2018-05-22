تسجيل
12:31 22 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    أبو بكر البغدادي

    "داعش باق ويستعد للانطلاق من جديد"... خبير بالجماعات الإرهابية: البغدادي في أفريقيا

    © AP Photo
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، الدكتور عمر بدر الدين، إن ما نشرته صحيفة واشنطن بوست، بشأن وجود زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي على قيد الحياة، وتحضيره لهجمات باستخدام الأطفال، قائم على تخمينات وليس معلومات.

    وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء 22 مايو/ أيار 2018، أن البغدادي ربما يكون الأن على قيد الحياة، ولكنه لن يكون في سوريا أبدا، لأن زعيم تنظيم داعش الإرهابي هدفه الوحيد منذ نحو عام كامل، هو النجاة من محاصرة التنظيم في العراق وسوريا، والبدء في تأسيس دولة بديلة.

    أبو بكر البغدادي
    © AP Photo
    صحيفة: زعيم "داعش" حي ويخطط لتحول "خطير" باستخدام أطفال المدارس
    ورجح الخبير السوري في شؤون الجماعات المتطرفة، أن يكون أبو بكر البغدادي موجود حاليا في إحدى الدول الأفريقية، المرشحة لأن تكون نقطة انطلاق جديدة لتنظيم جديد، يضم عناصر وقيادات من التنظيم الحالي، ولكن في ثوب مختلف، متوقعا أن يكون الإعلان عن هذا التنظيم الجديد قبل نهاية العام الجاري.

    ولفت الدكتور عمر بدر الدين، إلى أن مصير البغدادي هو مثار جدل كبير في العام الأخير، فبين تلميح الروس بأنه تمكنوا من قتله في إحدى الغارات، وترجيح الأمريكان تمكنهم من قتله في عملية محدودة، وما أثير بشأن وجوده في أحد السجون التركية بعد عملية تركية عراقية مشتركة، يأمل الجميع في أن يكون الرجل انتهى.

    وتابع

    كل الدلائل تشير إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي ينتهي في سوريا وفي العراق أيضا، واختفاء البغدادي بهذه الطريقة يعني أنه موجود في أفريقيا كما يرجح كثيرون، فهناك — وتحديدا في الصومال- مؤشرات على أن تنظيما جديدا يجري بناؤه والتجهيز للإعلان عنه، يضم أعدادا من مقاتلي تنظيمات مختلفة سبق أن بايعت داعش.

    وأكد الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة والمسلحة، على أن التنظيم الجديد لن يكون أبدا في قوة داعش، ولكنه في الوقت نفسه يبحث عن مناطق يستطيع تعزيز نفوذه وقوته فيها بسهولة، ويستطيع أيضا أن يحكمها ويدافع عن المناطق التي سيحتلها فيها بسهولة، أي أنه يبحث عن منطقة يسهل فيها تأسيس دولة والدفاع عنها.

    وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أعلنت أن لديها معلومات استخبارتية، تؤكد أن أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي ما زال على قيد الحياة، بل ويشرف على استراتيجية طويلة الأمد لقيادة الأعداد المتبقية من التنظيم في شرقي سوريا.

    وزعمت الصحيفة أن البغدادي اختار أن يكون خفيا حتى داخل التنظيم، على الرغم من تأكيدات مسؤولين في "داعش" إلقاء القبض عليه في عملية مشتركة قام بها ضباط أتراك وعراقيون في وقت سابق من عام 2018.

    وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن البغدادي وجه دعوة بشكل شخصي لعقد اجتماع بالقرب من مدينة دير الزور السورية، لمناقشة إعادة كتابة المنهج التعليمي للتنظيم، حيث تشير المعلومات الاستخباراتية — وفقا للصحيفة- إلى أن البغدادي حول اهتمامه مؤخرا للنجاة من الدمار الذي لحق بالتنظيم في العراق وسوريا.

    انظر أيضا:

    هل سيبقى البغدادي الأب الروحي للإرهاب في العراق؟
    المخابرات العراقية: البغدادي في سوريا
    قيادي في الحشد الشعبي: البغدادي لا يمثل خطرا على العراق حاليا
    قائد عراقي يكشف مكان البغدادي وسر خطير عنه
    الإنتربول العراقي يكشف سبب عدم إدراج اسم "البغدادي" بقوائم المطلوبين لبغداد
    العراق يصدر قائمة بـ60 مطلوبا تتضمن رغد صدام وتخلو من البغدادي
    خبراء يكشفون الدول المحتمل هروب البغدادي إليها
    كاتب تركي: البغدادي قتيلا خلال 6 أشهر و"داعش" للتمركز في ليبيا أو الفلبين
    الكلمات الدلالية:
    أبو بكر البغدادي, الصومال, تنظيم داعش, أبو بكر البغدادي, الصومال
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    رسو المدمرات الحربية في ميناء فلاديفوستوك عقب وصولها بعد تنفيذ مهام قتالية في المحيط الهادئ والمحيط الهندي
    "الأسطول الساهر" على أمن روسيا
    أخيرا... الجيش السوري يحرر اليرموك
    أخيرا... الجيش السوري يحرر اليرموك
    خارطة توازن القوى في سوريا
    توازن القوى في سوريا: 21 مايو 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك