الرئيس البرازيلي يتراجع عن خططه للترشح في الانتخابات القادمة

تراجع الرئيس البرازيلي، ميشيل تامر، عن خططه للترشح في انتخابات الرئاسة هذا العام، ومن المتوقع أن يعلن قراره رسميا في وقت لاحق من اليوم، وذلك وفقا لمصدر مقرب منه.

وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن شخص قالت إنه على علم بالقرار، أن تامر سيقدم دعمه لوزير المالية السابق هنريك ميريليس، كمرشح رئاسى لحزب الحركة الديمقراطية البرازيلية.

© AP Photo / Eraldo Peres ميشيل تامر ينفي ترشحه لرئاسة البرازيل في أكتوبر القادم

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن قراره في مناسبة حزبية اليوم الثلاثاء 22 مايو/ أيار، وفقا للمصدر الذي تحدث طلب عدم ذكر اسمه.

وكان الرئيس البرازيلي، الذي تولى الرئاسة بعد عزل ديلما روسيف في عام 2016، قد أعلن في فبراير/ شباط الماضي، أنه لن يترشح في الانتخابات التي ستجرى في أكتوبر/تشرين الأول.