الناطق باسم حاكم قندهار: قتيلان و25 جريحا معظمهم من المدنيين جنوبي أفغانستان

قتل أفغانيان وأصيب 25 آخرون، على الأقل، صباح اليوم الثلاثاء، في انفجار سيارة مفخخة في مدينة قندهار جنوبي أفغانستان.

© REUTERS / OMAR SOBHANI مقتل 8 إثر انفجارات باستاد في أفغانستان

سبوتنيك . وقال الناطق باسم حاكم قندهار، داوود أحمدي، لوكالة "سبوتنيك"، "قتيلان و25 جريحاً معظمهم من المدنيين في حصيلة أولية للتفجير، الذي هز قندهار".

وذكر بيان من مديرية الأمن العام أنه تم اكتشاف الحافلة التي كانت معبأة بالمتفجرات في ساحة مفتوحة تضم ورش سيارات لكنها انفجرت قبل أن يتسنى إبطال مفعول المتفجرات فيها.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها.

وتصرح "رويترز"، أنه حتى الآن هناك ستة قتلى وأكثر من 30 مصابا بينهم أطفال وصلوا المستشفى حتى الآن، وما زال الضحايا يتوافدون.

وسقط مئات القتلى والجرحى في تفجيرات كبيرة منذ بداية العام كثير منها في العاصمة كابول، لكن المدن الإقليمية استهدفت أيضا مع تصعيد حركة طالبان، التي تريد إعادة فرض حكمها الإسلامي المتشدد، للمعارك في أنحاء البلاد.