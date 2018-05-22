الحاجة إلى "ردع" روسيا تنعش دبابة ألمانية أسطورية

كشفت صحيفة ألمانية عن "إنعاش" دبابة اشتركت في الحرب العالمية الأولى.

وقررت ألمانيا إعادة دبابة "ليوبارد 2 أ7في" (Leopard 2 A7V) إلى الخدمة في جيشها.

وقالت صحيفة "دي ويلت" إن هذه الدبابة التي خاضت معارك الحرب العالمية الأولى أدخلت تغييرا ثوريا على استراتيجية الحرب كآلة من آلات الحرب لا تخاف من أسلحة المشاة بخاصة الأسلحة الأوتوماتيكية التي اعتبرت في ذلك الوقت سلاحا مرعبا.

وكانت ألمانيا تعلق أهمية كبيرة على الدبابات خلال الحرب العالمية الثانية.

وكان هناك في نهاية القرن العشرين إهمال للدبابات باعتبارها أثرا متبقيا من آثار عصر المواجهة مع الاتحاد السوفيتي.

وأخيرا، وبعدما أصاب التدهور العلاقة بين ألمانيا وروسيا بدأت الدبابات في ألمانيا تستعيد أهميتها.

ولن تكون الدبابة التي ستعود إلى الخدمة في الجيش الألماني نسخة طبق الأصل للدبابة الثورية في زمن الحرب العالمية الأولى وإنما ستكون دبابة حديثة تستخدم التكنولوجيا الحديثة بخاصة تكنولوجيا الحاسب الآلي.

وتزن النسخة الحديثة لدبابة Leopard 2 A7V 60 طنا، وتستطيع أن تتحرك بسرعة 70 كيلومترا في الساعة.

وستعود الدبابة الثورية في حينها إلى الخدمة في الجيش الألماني كآلية حربية تتلخص وظيفتها الأساسية في "ردع" روسيا وفقا للصحيفة.