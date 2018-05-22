الكرملين: لم نتلق أي مبادرات من أوكرانيا حول تبادل فيشينسكي

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، "لم نتلق أي مبادرات حول تبادل مدير "ريا نوفوستي أوكرانيا" فيشينسكي المعتقل في خيرسون، أوكرانيا".

© Sputnik . Evgeny Biyatov مجلس حقوق الإنسان يناشد المفوض الأوروبي لحقوق الإنسان من أجل الصحفي فيشينسكي

سبوتنيك . وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأوكرانية ماريان بيتز أن أوكرانيا مستعدة للنظر في جميع الخيارات للإفراج عن السجين الأوكراني والناشط الاجتماعي أوليغ سينتسوف من السجن الروسي، بما في ذلك تبادله مع مدير "ريا نوفوستي أوكرانيا" فيشينسكي.

وتتهم السلطات الأوكرانية الصحفي فيشينسكي بالخيانة العظمى ودعم جمهورية الدونباس.

كما جرت عدة عمليات تفتيش في مكتب "ريا نوفوستي- أوكرانيا" في كييف وفي منازل بعض الموظفين، وتم استدعاء 47 شخصا للاستجواب.

ومن غير المستبعد أن يتخذ القضاء الأوكراني قرارا بسجن كيريل فيشينسكي لمدة قد تصل إلى 15 عاما.

ويعتبر هذا الحدث ليس أولا من نوعه من جانب مجلس الأمن الأوكراني، حيث احتجزت القوات الأمنية الأوكرانية في نهاية أبريل/ نيسان الماضي رئيسة قسم القرم لمنظمة "متطوعوا الحرب"، يلينا أودنوفول التي تقدم المساعدة إلى محاربين قدامى في الحرب الوطنية العظمى. ووصلت يلينا إلى أوكرانيا لزياة أقاربها وتم اتهامها بالخيانة العظمى.