وتتهم السلطات الأوكرانية الصحفي فيشينسكي بالخيانة العظمى ودعم جمهورية الدونباس.
كما جرت عدة عمليات تفتيش في مكتب "ريا نوفوستي- أوكرانيا" في كييف وفي منازل بعض الموظفين، وتم استدعاء 47 شخصا للاستجواب.
ومن غير المستبعد أن يتخذ القضاء الأوكراني قرارا بسجن كيريل فيشينسكي لمدة قد تصل إلى 15 عاما.
ويعتبر هذا الحدث ليس أولا من نوعه من جانب مجلس الأمن الأوكراني، حيث احتجزت القوات الأمنية الأوكرانية في نهاية أبريل/ نيسان الماضي رئيسة قسم القرم لمنظمة "متطوعوا الحرب"، يلينا أودنوفول التي تقدم المساعدة إلى محاربين قدامى في الحرب الوطنية العظمى. ووصلت يلينا إلى أوكرانيا لزياة أقاربها وتم اتهامها بالخيانة العظمى.
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