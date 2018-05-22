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15:40 22 مايو/ أيار 2018
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    رئيس فنزويلا مادورو

    "ترامب يعادي الجميع"... خبير يتوقع أزمة "كبرى" بين أمريكا وفنزويلا خلال أيام

    © REUTERS / Miraflores Palace
    العالم
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    قال الأكاديمي المصري المتخصص في الشأن الأمريكي الدكتور أيمن عبدالشافي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصمم على كسب عداء الجميع حول العالم، بالتدخل في شؤونهم، والأن يتجاوز حدوده في فنزويلا.

    وأضاف عبدالشافي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء 22 مايو/ أيار 2018، أن تشكيك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نزاهة الانتخابات الرئاسية في فنزويلا، وطعنه في نتيجتها التي أدت بالرئيس نيكولاس مادورو إلى الفوز بفترة رئاسية جديدة، سيتحول إلى أزمة كبيرة خلال أيام قليلة.

    وتابع

    الرئيس مادورو لن يصمت على هذا التدخل السافر في شؤون بلاده، لاسيما أن الطعن جاء في نتائج الانتخابات التي تجعله يواصل حكم الدولة، وبالتالي سيكون مطالبا باتخاذ موقف حازم تجاه الولايات المتحدة، سواء على المستوى الدبلوماسي، أو إعلاميا، وهذا هو المرجح.

    وأردف "توقيع ترامب على الأمر التنفيذي بمنع نظام مادورو، من بيع أو نقل أصول فنزويلية معينة، لعدم منحه إمكانية كسب المال من بيع أصول محددة للحكومة الفنزويلية، حسب البيان، يعد تعديا صارخا على حقوق الدولة، ومساس مباشر بأموال شعب فنزويلا، وهذا يؤيد أن ترامب يريد أن يكون ولي أمر فنزويلا".

    مادورو
    © REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS
    مادورو يشكر بوتين للاعتراف بنتيجة الانتخابات في فنزويلا
    وشدد الأكاديمي المصري على أن بيان البيت الأبيض، الذي طالب بإجراءات معينة لصالح الديمقراطية، لم يجانبه الصواب، وإنما توقيته جاء خاطئا، خاصة أن الانتخابات الرئاسية انتهت لتوها باختيار الرئيس الحالي، ولكن الحقيقة أن المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وتعزيز الديمقراطية، كلها أمور لا يختلف عليها أحد.

    وحث رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، السلطات الفنزويلية على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد، في أعقاب الإعلان عن فوز نيكولاس مادورو بفترة رئاسية جديدة.

    وذكر بيان لترامب، صدر عن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء 22 مايو/أيار:

    نحن ندعو نظام مادورو، لإعادة الديمقراطية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين فورا ودون قيد أو شرط، ووضع حد للقمع والحرمان الاقتصادي للشعب الفنزويلي.

    وأضاف ترامب في البيان: "لقد وقعت أمرا تنفيذيا لمنع نظام مادورو، من بيع أو نقل أصول فنزويلية معينة، ومن أجل عدم منح النظام إمكانية كسب المال من بيع أصول محددة للحكومة الفنزويلية".

    وقالت لجنة الانتخابات في فنزويلا، أمس الاثنين 21 مايو/آيار، إن الرئيس نيكولاس مادورو فاز في انتخابات الرئاسة التي أجريت، أمس الأول الأحد، رغم أن منافسيه أعلنا أن الانتخابات غير شرعية بسبب مخالفات واسعة.

     

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الاحتجاجات في فنزويلا, الأزمة السياسية في فنزويلا, ترامب, الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, أمريكا, فنزويلا
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